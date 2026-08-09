Llega el Festival de la Torta y el Chocolate: dónde se hace y cómo llegar al evento que celebra el Día del Niño

Llega el Festival de la Torta y el Chocolate en San Miguel del Monte. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

San Miguel del Monte se prepara para vivir una nueva edición del Festival de la Torta y el Chocolate, una propuesta ideal para disfrutar en familia durante el fin de semana largo de agosto.

El evento tendrá como gran protagonista una enorme torta que buscará superar los 120 metros de longitud y convertirse en una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires. Además, habrá chocolatada, inflables, juegos, paseos en autobomba y distintas actividades para chicos y grandes.

Cuándo, dónde y a qué hora es el Festival de la Torta y el Chocolate 2026

El Festival de la Torta y el Chocolate se realizará el domingo 16 de agosto, desde las 14 horas, en la Plaza Adolfo Alsina de San Miguel del Monte.

La jornada se desarrollará en el marco de los festejos por el Día del Niño y será con entrada gratis para disfrutar de una tarde repleta de propuestas familiares.

Festival de la Torta y el Chocolate. Foto: Instagram/municipalidadmonte

La organización está a cargo de la Municipalidad de Monte, junto con la peña “Los Eternos”, la panadería “El Sol”, el Rotary Club Monte, Interact, los Bomberos Voluntarios de Monte y el Grupo Scout Laguna de Monte.

Día del Niño: qué actividades y propuestas habrá en el festival

Además de la tradicional torta gigante, el Festival de la Torta y el Chocolate ofrecerá diferentes actividades para celebrar el Día del Niño. Entre las propuestas anunciadas se encuentran:

Una torta gigante de más de 120 metros

Más de 300 litros de chocolatada

Parque y paseo de inflables

Juegos de kermés

Paseos en autobomba junto a los Bomberos Voluntarios

Quema de muñeco

Sorpresas y actividades para toda la familia

La torta del Festival de la Torta y el Chocolate que llegó a medir 123,2 metros. Foto: Monte al Día.

De esta manera, el festejo para los más chicos se presenta como uno de los planes para aprovechar el fin de semana largo de agosto y disfrutar de una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Torta gigante de 120 metros: el gran atractivo que busca romper récords en Monte

El gran atractivo de esta nueva edición será la elaboración de una monumental torta de más de 120 metros de longitud. La creación estará nuevamente a cargo de la peña “Los Eternos” y la panadería “El Sol”, que buscarán superar la marca alcanzada durante la edición anterior, que llegó a medir 123,2 metros.

La expectativa estará puesta en conocer si este año lograrán romper su propio récord y consagrarse con una de las tortas más largas elaboradas en la provincia de Buenos Aires.

Para acompañar la degustación, el Rotary Club de Monte preparará más de 300 litros de chocolatada, que serán repartidos entre los asistentes durante la jornada.

La torta del Festival de la Torta y el Chocolate que llegó a medir 123,2 metros. Foto: Monte al Día.

Cómo viajar a San Miguel del Monte desde CABA

San Miguel del Monte se encuentra a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que puede ser una buena opción para realizar una escapada de un día durante el fin de semana largo.

En auto, el recorrido desde CABA puede realizarse por la Autopista Riccheri y la Ruta Nacional 3, en dirección hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. El viaje demanda aproximadamente una hora y media o dos horas, dependiendo del tránsito.

Otra alternativa es viajar en tren desde Constitución, tomando un servicio con destino a San Miguel del Monte. Una vez en la ciudad, el festival se realizará en la Plaza Adolfo Alsina, donde se concentrarán las actividades y los festejos por el Día del Niño.