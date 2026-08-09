comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Llega el Festival de la Torta y el Chocolate: dónde se hace y cómo llegar al evento que celebra el Día del Niño

El gran atractivo de la fiesta será una enorme torta que intentará superar los 120 metros de longitud y convertirse en una de las más grandes. La jornada también contará con chocolatada, inflables, juegos, paseos en autobomba y una amplia variedad de actividades para disfrutar en familia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Llega el Festival de la Torta y el Chocolate en San Miguel del Monte.
Llega el Festival de la Torta y el Chocolate en San Miguel del Monte. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

San Miguel del Monte se prepara para vivir una nueva edición del Festival de la Torta y el Chocolate, una propuesta ideal para disfrutar en familia durante el fin de semana largo de agosto.

El evento tendrá como gran protagonista una enorme torta que buscará superar los 120 metros de longitud y convertirse en una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires. Además, habrá chocolatada, inflables, juegos, paseos en autobomba y distintas actividades para chicos y grandes.

Cuándo, dónde y a qué hora es el Festival de la Torta y el Chocolate 2026

El Festival de la Torta y el Chocolate se realizará el domingo 16 de agosto, desde las 14 horas, en la Plaza Adolfo Alsina de San Miguel del Monte.

La jornada se desarrollará en el marco de los festejos por el Día del Niño y será con entrada gratis para disfrutar de una tarde repleta de propuestas familiares.

Contenido Recomendado

El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca:cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca: cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

Escapadas bonaerenses con historia:pueblos donde la comida cuenta secretos de trenes, inmigrantes y antiguas tradiciones

Escapadas bonaerenses con historia: pueblos donde la comida cuenta secretos de trenes, inmigrantes y antiguas tradiciones
Festival de la Torta y el Chocolate. Foto: Instagram/municipalidadmonte

La organización está a cargo de la Municipalidad de Monte, junto con la peña “Los Eternos”, la panadería “El Sol”, el Rotary Club Monte, Interact, los Bomberos Voluntarios de Monte y el Grupo Scout Laguna de Monte.

Día del Niño: qué actividades y propuestas habrá en el festival

Además de la tradicional torta gigante, el Festival de la Torta y el Chocolate ofrecerá diferentes actividades para celebrar el Día del Niño. Entre las propuestas anunciadas se encuentran:

  • Una torta gigante de más de 120 metros
  • Más de 300 litros de chocolatada
  • Parque y paseo de inflables
  • Juegos de kermés
  • Paseos en autobomba junto a los Bomberos Voluntarios
  • Quema de muñeco
  • Sorpresas y actividades para toda la familia
La torta del Festival de la Torta y el Chocolate que llegó a medir 123,2 metros. Foto: Monte al Día.

De esta manera, el festejo para los más chicos se presenta como uno de los planes para aprovechar el fin de semana largo de agosto y disfrutar de una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Torta gigante de 120 metros: el gran atractivo que busca romper récords en Monte

El gran atractivo de esta nueva edición será la elaboración de una monumental torta de más de 120 metros de longitud. La creación estará nuevamente a cargo de la peña “Los Eternos” y la panadería “El Sol”, que buscarán superar la marca alcanzada durante la edición anterior, que llegó a medir 123,2 metros.

La expectativa estará puesta en conocer si este año lograrán romper su propio récord y consagrarse con una de las tortas más largas elaboradas en la provincia de Buenos Aires.

Para acompañar la degustación, el Rotary Club de Monte preparará más de 300 litros de chocolatada, que serán repartidos entre los asistentes durante la jornada.

La torta del Festival de la Torta y el Chocolate que llegó a medir 123,2 metros. Foto: Monte al Día.

Cómo viajar a San Miguel del Monte desde CABA

San Miguel del Monte se encuentra a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que puede ser una buena opción para realizar una escapada de un día durante el fin de semana largo.

En auto, el recorrido desde CABA puede realizarse por la Autopista Riccheri y la Ruta Nacional 3, en dirección hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. El viaje demanda aproximadamente una hora y media o dos horas, dependiendo del tránsito.

Otra alternativa es viajar en tren desde Constitución, tomando un servicio con destino a San Miguel del Monte. Una vez en la ciudad, el festival se realizará en la Plaza Adolfo Alsina, donde se concentrarán las actividades y los festejos por el Día del Niño.

Fiestas RegionalesFestivalTortaChocolateSan Miguel del MonteTurismoPueblo
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Soñó con ser Mar del Plata, fracasó como destino turístico y hoy es un paraíso de paz frente al mar

    Soñó con ser Mar del Plata, fracasó como destino turístico y hoy es un paraíso de paz frente al mar

  2. El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca:cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

    El pueblo que se prepara para el 4° Encuentro de Asado a la Estaca: cuándo y dónde se hace el evento criollo con entrada gratis

  3. Buscan voluntarios para ocuparse de caballos, ponis y burros:ofrecen alojamiento gratis y capacitación completa

    Buscan voluntarios para ocuparse de caballos, ponis y burros: ofrecen alojamiento gratis y capacitación completa

  4. Los pueblos más antiguos de Buenos Aires:rincones con más de 250 años de historia, tradición y paisajes únicos

    Los pueblos más antiguos de Buenos Aires: rincones con más de 250 años de historia, tradición y paisajes únicos

  5. El pueblo bonaerense donde una torta gigante une historia, tradición y una escapada ideal para el Día del Niño

    El pueblo bonaerense donde una torta gigante une historia, tradición y una escapada ideal para el Día del Niño
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse