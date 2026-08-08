Plástico, madera o metal: la guía rápida para saber cuál tabla elegir para cortar carne

La guía rápida para saber cuál elegir para cortar carne. Foto: Gemini

A la hora de preparar carne en casa, la elección de la tabla de corte puede marcar la diferencia tanto en la comodidad como en la seguridad alimentaria. Las opciones más comunes —madera, plástico y metal— presentan características muy distintas, y conocerlas ayuda a tomar la mejor decisión para la cocina diaria.

Las tablas de madera siguen siendo las preferidas de muchos cocineros, tanto en hogares como en restaurantes. Su principal ventaja es que protegen el filo de los cuchillos y ofrecen una superficie firme y resistente. Maderas duras como el bambú, el arce o el haya soportan bien el uso intensivo y, con el cuidado adecuado, pueden durar años.

Sin embargo, requieren ciertos cuidados: es fundamental lavarlas apenas se usan, secarlas bien y aceitar periódicamente para evitar que se resequen o agrieten.

Las ventajas y desventajas de las tablas de plástico

Las tablas de plástico ganaron popularidad por ser livianas, económicas y fáciles de higienizar. Muchas pueden ir al lavavajillas, lo que facilita la limpieza, y por eso suelen recomendarse para manipular carnes crudas.

El punto a tener en cuenta es que, con el tiempo, pueden presentar cortes profundos donde se acumulan restos de alimentos. Cuando eso ocurre, conviene reemplazarlas para evitar riesgos de contaminación.

¿Sirven las tablas de metal para cortar carne?

Las tablas de metal no son habituales en la cocina doméstica para cortar carne. Aunque son muy resistentes y fáciles de limpiar, tienen una desventaja clave: desgastan el filo de los cuchillos y resultan menos cómodas para trabajar.

No es la preferida por los cocineros. Foto: Gemini

Por eso, suelen usarse más como superficies de apoyo o en cocinas industriales para tareas puntuales, pero no como tabla principal de corte.

Qué tabla elegir según el uso y cómo evitar la contaminación cruzada

La elección depende del uso que se le dé en la cocina:

Madera: ideal para quienes buscan durabilidad, una buena superficie de corte y cuidar los cuchillos.

Plástico: práctica y fácil de limpiar, especialmente recomendada para carnes crudas.

Metal: solo para usos específicos, no como tabla de corte habitual.

Un detalle importante: los especialistas aconsejan usar tablas diferentes para carnes y para frutas o verduras. Así se reduce el riesgo de contaminación cruzada y se mejora la higiene en la preparación de los alimentos.