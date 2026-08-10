La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre Jorge en Rosario: el gesto de los hinchas que emocionó a todos

La conmovedora despedida de Lionel Messi a su padre en Rosario. Foto: Noticias Telemundo

Lionel Messi regresó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió este sábado a los 68 años tras atravesar una prolongada enfermedad. La ceremonia se realizó en el cementerio El Prado bajo un fuerte operativo de seguridad y en un marco de absoluta intimidad, reservado para familiares y allegados.

El capitán de la Selección Argentina llegó a la ciudad acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos. Durante la despedida estuvo junto a su madre, Celia Cuccittini, y a sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes compartieron el último adiós a una de las figuras más importantes de la familia.

Último adiós a Jorge Messi. Video: Canal 26

El emotivo apoyo de los rosarinos a Lionel Messi

Aunque el encuentro se desarrolló de manera privada, cientos de vecinos e hinchas se acercaron a las inmediaciones del cementerio para expresar su acompañamiento al futbolista y a sus seres queridos. Flores y cartas con mensajes de aliento fueron parte del homenaje espontáneo que se vivió en las cercanías del lugar.

Entre las frases que pudieron verse se destacaron “Fuerza, Leo”, “Fuerza familia Messi” y “Te acompañamos en este momento”, reflejando el cariño que Rosario mantiene por uno de sus hijos más ilustres.

"Fuerza Leo", el mensaje de apoyo de Rosario para Lionel Messi tras la muerte de su padre. Créditos: Instagram rosariolaciudad

La ciudad también se manifestó a través de las redes sociales con una publicación que incluyó un video registrado desde un dron. En las imágenes se observó una pantalla con la bandera argentina proyectada y una leyenda que resumió el sentimiento de miles de rosarinos: “Fuerza Leo. Rosario te ama”.

Homenajes en el fútbol para despedir a Jorge Messi

Las muestras de solidaridad trascendieron las fronteras de Rosario y llegaron desde distintos puntos del país y del mundo. Durante el fin de semana, clubes, organismos deportivos e instituciones vinculadas al fútbol expresaron sus condolencias al capitán argentino y toda su familia.

Las muestras de apoyo a Lionel Messi en el cementario El Prado, de la ciudad de Rosario. Foto: Noticias Telemundo

Además, en distintos estadios se realizaron minutos de silencio y homenajes especiales en memoria de Jorge Messi, quien fue una figura clave en la trayectoria deportiva de su hijo. Desde los primeros pasos de Lionel en Rosario hasta su consolidación como una de las máximas leyendas de la historia del fútbol, acompañó cada etapa de su crecimiento personal y profesional.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo y numerosas muestras de afecto hacia la familia. Mientras los allegados solicitaron respeto y privacidad durante la despedida, Rosario volvió a demostrar el vínculo especial que mantiene con Lionel Messi, acompañándolo en uno de los momentos más difíciles de su vida.