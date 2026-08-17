Qué significa el puntito amarillo que tienen algunas cubiertas del auto y para qué sirve. Foto: Gemini

Si alguna vez observaste una cubierta nueva de cerca, es probable que hayas notado un punto amarillo pintado en uno de sus laterales.

Lejos de ser una marca decorativa o una señal de defecto, este punto es una referencia técnica que ayuda a lograr un mejor equilibrio en el conjunto rueda-neumático.

Qué indica el punto amarillo en la cubierta

El punto amarillo señala la zona más liviana de la cubierta. Durante la fabricación, pueden generarse pequeñas diferencias en la distribución del peso, incluso si el neumático cumple con todos los estándares de calidad.

La función de esta marca es identificar ese sector para que, al momento de montar la cubierta, el técnico pueda alinearlo con la válvula de la rueda, que suele ser uno de los puntos más pesados del conjunto.

El punto amarillo señala la zona más liviana de la cubierta. Foto: Gemini

De acuerdo a fabricantes como Yokohama, este método permite compensar las diferencias de peso entre la cubierta y la rueda, facilitando el trabajo posterior de balanceo.

Para qué sirve y cómo ayuda al balanceo

El objetivo principal de hacer coincidir el punto amarillo con la válvula es lograr que el conjunto quede lo más equilibrado posible antes de realizar el balanceo final.

Según explican desde Toyo, este procedimiento puede reducir la cantidad de contrapesos necesarios para equilibrar la rueda. Un buen balanceo es clave para evitar vibraciones, mejorar el confort de marcha y asegurar un desgaste más parejo de los neumáticos.

Por eso, el punto amarillo no es una advertencia para el conductor ni requiere ninguna acción especial: es una guía para el profesional que realiza el montaje.

Otros puntos de colores y su función

Además del amarillo, algunas cubiertas pueden tener un punto rojo. En este caso, la marca señala el punto de máxima variación de fuerza radial y se utiliza en otro método de montaje, conocido como match mounting.

No siempre es necesario alinear todos los puntos de colores con la válvula: el procedimiento varía según el fabricante y el tipo de rueda. Por eso, la presencia de estos puntos es una herramienta para los técnicos y no afecta el uso cotidiano del vehículo.