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Indignación en el aeropuerto: piden revocar la visa americana a una pareja que abandonó a sus perros para continuar con su vuelo

Los viajeros llegaron desde Miami y hacían escala en Bogotá antes de continuar rubo a Cali. Una irregularidad en la documentación impidió el traslado de los animales, que quedaron bajo protección de las autoridades colombianas.

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Los dos perros quedaron bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal después de ser abandonados en el aeropuerto El Dorado.
Los dos perros quedaron bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal después de ser abandonados en el aeropuerto El Dorado. Foto: Captura
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Una pareja de colombianos quedó bajo investigación después de abandonar a sus dos perros en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Los viajeros habían llegado desde Miami y debían continuar hacia Cali, pero dejaron a los animales en un puesto de control luego de que surgieran inconvenientes con la documentación necesaria para ingresarlos al país.

El episodio ocurrió este miércoles 30 de septiembre. Según la información difundida por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, los pasajeros se presentaron ante el Instituto Colombiano Agropecuario para completar los controles sanitarios y migratorios requeridos. Durante esa revisión, los agentes advirtieron irregularidades que todavía se encuentran bajo verificación.

Ante la imposibilidad de continuar inmediatamente con los perros, la pareja decidió abordar su siguiente vuelo y dejar a los animales en el aeropuerto. Las autoridades colombianas consiguieron identificar a los viajeros y obtuvieron información relacionada con sus visas estadounidenses. Los perros, en tanto, quedaron bajo resguardo de la entidad distrital encargada de garantizar su bienestar.

Pidieron que Estados Unidos les revoque las visas

El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal calificó el episodio como “absolutamente indignante” y anunció que solicitará formalmente a la Embajada de Estados Unidos que evalúe la revocación de las visas de los involucrados. El funcionario cuestionó que los pasajeros continuaran su viaje en lugar de resolver la situación de los perros.

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Piden revocar la visa americana a una pareja que abandonó a sus perros
Solicitud a la Embajada de Estados Unidos referente al caso de una pareja que abandonó a sus perros en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Video: Instagram @animalesbog

Cabe señalar que el pedido no significa que los permisos migratorios hayan sido cancelados. La decisión sobre la vigencia o revocación de una visa corresponde exclusivamente a las autoridades estadounidenses, que deberán analizar la información disponible y determinar si existe algún motivo para adoptar esa medida.

La entidad bogotana también anticipó que pondrá el caso en conocimiento de las inspecciones de Policía y de la Fiscalía General de la Nación. Esos organismos deberán establecer si la conducta implicó una infracción administrativa o si existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal por presunto maltrato o abandono animal.

Qué pasará con los dos perros abandonados

Los animales quedaron bajo la protección del organismo distrital, que deberá evaluar su estado general y garantizarles atención mientras se define su situación. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre sus nombres, edades, razas o condiciones de salud.

Mientras tanto, las autoridades buscan reconstruir qué problemas presentaba la documentación. Para viajar internacionalmente con animales suelen exigirse certificados sanitarios, acreditación de vacunas y otros registros establecidos por el país de destino. La investigación deberá determinar si faltaban documentos, si alguno contenía información incorrecta o si existía otra dificultad que impedía autorizar el traslado.

Aeropuerto El Dorado, en Colombia.
Los dos perros quedaron bajo el cuidado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal después de ser abandonados en el aeropuerto El Dorado. Foto: Google Street View

Un antecedente ocurrido en el mismo aeropuerto

El caso recordó otro episodio registrado el 31 de marzo de 2025, cuando una cachorra de aproximadamente dos meses fue encontrada en los baños de la sala internacional de El Dorado. Las cámaras permitieron identificar a un pasajero que presuntamente la abandonó después de conocer el costo adicional necesario para transportarla en un vuelo hacia Montería.

La cachorra, posteriormente llamada Tami, presentaba uñas excesivamente largas, secreción ocular, una hernia umbilical y nódulos linfáticos agrandados. La Policía Aeroportuaria ordenó su aprehensión preventiva y la trasladó a la Unidad de Cuidado Animal para que recibiera atención veterinaria.

A partir del nuevo episodio, el organismo recordó que abandonar a un animal está reconocido como una modalidad de crueldad y puede generar sanciones. Mientras los perros permanecen bajo protección, las autoridades avanzan con la identificación de responsabilidades y preparan las presentaciones correspondientes contra la pareja.

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