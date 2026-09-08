Volkswagen vendió una de sus fábricas en Alemania: pasará a fabricar armamento

Aurelius, como accionista mayoritario, adquirirá Volkswagen Osnabrück junto con el estado de Baja Sajonia. Foto: REUTERS

El grupo automovilístico alemán Volkswagen anunció la venta de la fábrica en Osnabrück, que ahora pasará a fabricar armamento para Alemania y Europa con el objetivo de asegurar la mayoría de sus puestos de trabajo a largo plazo.

La empresa informó este lunes de que llegó a un acuerdo con el estado de Baja Sajonia y Aurelius Capital para la venta de la factoría de Osnabrück, situada en el norte de Alemania.

De esta manera, la planta de Volkswagen se transformará gradualmente en un centro de excelencia para soluciones de seguridad y defensa.

Empresa automotriz Volkswagen. Foto: REUTERS

En esa línea, Aurelius y el estado de Baja Sajonia planifican un primer proyecto estratégico en defensa aérea junto con Rafael Advanced Defense Systems para producir sistemas y componentes para defensa aérea destinados a Alemania y Europa.

Por su parte, Volkswagen informó que posteriormente a esta transacción prevé que se concreten nuevos proyectos y colaboraciones con otras empresas.

Volkswagen acordó recortar 100.000 empleos

La venta se enmarca en el proceso de reestructuración de la compañía, que en los últimos días concretó un acuerdo histórico entre la dirección y los sindicatos para profundizar su plan de ajuste global.

Volkswagen informó que se eliminarán otros 50.000 empleos hasta final de la década, una cifra que se suma a los 50.000 ya previstos y eleva el recorte total a 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo.

De esta manera, el gigante automotriz está a punto de recortar uno de cada siete puestos de trabajo de su plantilla global, equivalente a aproximadamente el 15% del total de sus empleados. Desde el grupo empresario justificaron la medida y señalaron mediante un comunicado que “es esencial ajustar de forma sistemática los niveles de plantilla a la realidad económica”.

La crisis que atraviesa el mayor fabricante de automóviles de Europa responde a múltiples factores de presión externa. Entre ellos se destacan el impacto de los aranceles estadounidenses, la demanda irregular de vehículos eléctricos y, de manera determinante, la feroz competencia proveniente de China y dentro del mercado del país asiático.

El delicado acuerdo alcanzado entre las partes también contempla advertencias críticas sobre la infraestructura de producción en territorio alemán. La dirección y los sindicatos coincidieron en que el futuro de cuatro plantas emplazadas en Hannover, Emden, Zwickau y Neckarsulm no está garantizado más allá de la década de 2030.

Una eventual clausura de estas instalaciones representaría un hito sin precedentes, ya que marcaría la primera vez que Volkswagen cierra fábricas plenamente operativas en su propio país de origen. Pese a la dureza del ajuste, el consejo de supervisión -organismo donde confluyen representantes de los trabajadores y accionistas- dio luz verde al proyecto.