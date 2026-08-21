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Números de la suerte de hoy, viernes 21 de agosto de 2026

Este viernes 21 de agosto, algunos números aparecen como los favoritos para atraer buenas energías y oportunidades. Signo por signo.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte de hoy, viernes 21 de agosto de 2026.
Números de la suerte de hoy, viernes 21 de agosto de 2026. Foto: Pexels.
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Los números de la suerte pueden convertirse en una guía para quienes disfrutan de las cábalas, los juegos de azar y las tradiciones vinculadas con la astrología. Este viernes 21 de agosto, algunos números aparecen como los favoritos para atraer buenas energías y oportunidades.

Signo por signo: cuáles son los números de la suerte de hoy, viernes 21 de agosto de 2026

Números de la suerte para Aries

Los nacidos bajo Aries tendrán una jornada marcada por la iniciativa y la determinación.

  • Números de la suerte: 07, 18 y 31.

Números de la suerte para Tauro

Tauro podrá apoyarse en la paciencia y la constancia para avanzar hacia sus objetivos.

  • Números de la suerte: 04, 16 y 28.

Números de la suerte para Géminis

La comunicación y los nuevos contactos pueden ocupar un lugar importante durante este viernes.

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  • Números de la suerte: 03, 12 y 25.

Números de la suerte para Cáncer

Cáncer tendrá una jornada ideal para confiar en su intuición y prestar atención a las señales que aparezcan.

  • Números de la suerte: 06, 21 y 34.
Números de la suerte. Foto: Freepik.

Números de la suerte para Leo

Leo podrá destacarse gracias a su seguridad y energía. Es un buen momento para tomar decisiones con confianza.

  • Números de la suerte: 01, 19 y 33.

Números de la suerte para Virgo

La organización y la atención a los detalles serán claves para Virgo durante este viernes.

  • Números de la suerte: 08, 17 y 26.

Números de la suerte para Libra

Libra podrá encontrar nuevas oportunidades al mantener el equilibrio y evitar decisiones apresuradas.

  • Números de la suerte: 11, 22 y 35.

Números de la suerte para Escorpio

La intuición será una de las principales fortalezas de Escorpio durante la jornada.

  • Números de la suerte: 09, 14 y 27.

Números de la suerte para Sagitario

Sagitario tendrá una energía favorable para los cambios, los proyectos y las nuevas experiencias.

  • Números de la suerte: 05, 23 y 37.

Números de la suerte para Capricornio

Capricornio podrá avanzar si mantiene la disciplina y se enfoca en sus objetivos a largo plazo.

  • Números de la suerte: 10, 24 y 40.

Números de la suerte para Acuario

Las ideas nuevas y la creatividad pueden abrirle a Acuario caminos interesantes durante este viernes.

  • Números de la suerte: 02, 15 y 29.

Números de la suerte para Piscis

Piscis podrá confiar en su sensibilidad e intuición para tomar decisiones durante la jornada.

  • Números de la suerte: 13, 20 y 36.
NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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