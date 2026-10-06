Los mecánicos coinciden: “Hay 5 cosas que de verdad funcionan para reducir el gasto en combustible”

Combustible, ¿qué conviene cargar? Foto: NA

En momentos donde se busca ajustar la economía familiar para llegar a fin de mes, uno de los puntos donde más se gasta es en el presupuesto de un vehículo.

Y, entre patente, seguro y demás gastos, el combustible es uno de los puntos más caros en el presupuesto de una persona que lo utiliza con frecuencia.

Las 5 medidas efectivas para reducir el consumo diario del vehículo

En primer lugar, uno de los aspectos más importantes está en la presión de los neumáticos. Circular con una presión no adecuada aumenta la resistencia del rodaje y puede elevar el consumo por lo que es recomendable controlarlo de forma periódica.

Neumáticos.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el peso innecesario que lleva el auto. Ante esto, llevar objetos que no son necesarios puede repercutir en el consumo del combustible.

En tercer orden, podemos mencionar la importancia de evitar exigir el vehículo apenas de arrancado. Los expertos recomiendan dejar unos minutos encendido el motor hasta que alcance una temperatura óptima antes de acelerarlo con fuerza.

Además, es importante controlar el aceite y los filtros para que el motor y el resto de componentes trabajen sin hacer un sobreesfuerzo.

Auto; mecánico; taller Foto: Magnific

Por último, es recomendable anticipar las frenadas y evitar el impacto fuerte en los frenos ayuda a reducir las aceleraciones posteriores. Si se acelera menos, también se frena menos y el gasto de combustible es menor para recuperar la velocidad.

Errores frecuentes al conducir que incrementan el gasto en la estación de servicio

Como se menciona en las recomendaciones, es importante evitar errores comunes que pueden impactar directamente en el bolsillo.

Vacaciones; ruta; conducir. Foto: X/Grok.

El control de los neumáticos, aceite y filtro no debe descuidarse con un mecánico de confianza.

Además, también hay responsabilidad desde el conductor. El auto debe ser tratado con cuidado y esto hará que se pueda reducir el consumo.