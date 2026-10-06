Los carniceros coinciden: “La carne picada se pica en el momento y puede ser palomita, tortuguita, bola de lomo, roast beef o paleta”

Carne picada: el consejo de una carnicería para comprarla de forma más segura. Foto: Freepik.

Un carnicero influencer compartió un consejo clave para quienes suelen comprar carne picada: evitar llevarla ya preparada y pedir que la piquen en el momento.

La recomendación fue compartida en un video a través de la cuenta de Instagram @eltriangulocarnes, donde explicaron que existen distintas opciones para preparar carne picada, pero remarcaron la importancia de que el producto sea fresco y se consuma luego de una correcta cocción.

Por qué recomiendan pedirla picada en el momento

Según explicaron desde la carnicería, la carne picada tiene una superficie mayor que un corte entero debido al proceso de molienda. Por eso, una vez picada, requiere especial cuidado en su conservación y manipulación.

En el video, el carnicero aconseja evitar comprar bandejas de carne picada que llevan varias horas preparadas y, en cambio, elegir el corte y solicitar que sea molido en el momento. La diferencia no está solamente en el tipo de carne utilizado. También importa cuánto tiempo transcurre desde que se realiza la molienda hasta que el producto llega a la cocina.

Qué cortes se pueden utilizar

Desde El Triángulo señalaron que para preparar carne picada se pueden utilizar diferentes cortes como la palomita, tortuguita, bola de lomo, roast beef, aguja y paleta.

Por qué recomiendan pedirla picada en el momento. Foto: Freepik.

También explicaron que la denominada picada común puede elaborarse a partir de recortes prolijos, con poca cantidad de grasa, mientras que la picada especial puede prepararse con otros cortes de mayor calidad.

El consejo, en definitiva, es simple: elegir la carne, pedir que la piquen en el momento y trasladarla rápidamente para luego cocinarla correctamente, poniendo el foco especialmente en un hábito cotidiano que muchas personas tienen a la hora de comprar carne.