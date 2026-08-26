Las guirnaldas tradicionales pasaron de moda: la nueva tendencia de Navidad 2026 que hace que el árbol se vea más elegante y sofisticado

Adiós a las guirnaldas tradicionales. Foto: Gemini

La decoración del árbol de Navidad dio un giro en 2026 y dejó atrás las clásicas guirnaldas. Esta vez, las cintas y los moños se adueñaron de la escena y se transformaron en la opción preferida para quienes buscan un árbol más elegante y sofisticado.

La tendencia, impulsada por Christmasworld, una de las ferias internacionales más importantes del rubro, propuso una combinación de diseños expresivos, materiales novedosos y elementos decorativos que reinterpretan las tradiciones. Así, los moños pasaron a ser el centro de atención, tanto en el árbol como en otros rincones de la casa.

Cómo se impusieron los moños en la decoración navideña

La clave de esta tendencia está en reemplazar la saturación de pequeños adornos por cintas y lazos de distintos tamaños, colores y materiales. Los moños pueden colocarse directamente sobre las ramas y combinarse con las clásicas bolas y otros adornos, logrando un efecto visual más llamativo y personalizado.

Aunque la idea no es completamente nueva, este año se consolidó. Según Homes & Gardens, decorar con moños y cintas ya venía ganando terreno y aporta un aire más sofisticado al árbol. La diseñadora Caroline Kent, de Scribble & Daub, recomendó usar cintas de satén en tonos vibrantes para renovar la decoración y dejar de lado el tinsel tradicional.

El árbol de Navidad que será tendencia. Foto: Gemini

Más allá del árbol: la tendencia se extiende a toda la casa

El furor por los moños no se limita al árbol. Las cintas también aparecieron en chimeneas, regalos y coronas navideñas, llevando el mismo recurso decorativo a diferentes ambientes del hogar.

La diseñadora Kathy Kuo explicó que la inspiración viene del mundo de la moda, donde los moños volvieron a ser protagonistas tanto en la ropa como en la decoración, aportando un toque lúdico y femenino.

Cómo sumar moños y cintas a la decoración navideña

No hace falta renovar todos los adornos para sumarse a la tendencia. Se puede mantener la base tradicional y agregar cintas o moños de distintos tamaños y texturas para crear nuevos puntos de atención en el árbol.

Christmasworld destacó para 2026 la combinación de materiales y acabados: desde superficies metálicas hasta opciones más artesanales y naturales. Así, una cinta bien elegida y un moño protagonista pueden cambiar por completo la apariencia del árbol y convertirse en el detalle central de la decoración navideña.