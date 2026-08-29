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Tiraron árboles de Navidad a un río y 10 años después descubrieron que habían reconstruido sus orillas

El proyecto en Ontario transformó restos de las fiestas en una herramienta clave para reconstruir la ribera y favorecer el regreso de la trucha de arroyo.

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Tiraron árboles de Navidad a un río y 10 años después descubrieron que habían reconstruido sus orillas.
Tiraron árboles de Navidad a un río y 10 años después descubrieron que habían reconstruido sus orillas. Foto: Gemini
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En Ontario, Canadá, un grupo de ambientalistas encontró una forma inesperada de darles una segunda vida a los árboles de Navidad: los usaron para restaurar las orillas erosionadas del Upper Credit River, en la localidad de Alton. La iniciativa, impulsada por Credit Valley Conservation (CVC) y apoyada por el Loblaw Water Fund de WWF-Canada, buscó revertir décadas de daño causado por la actividad ganadera en la zona.

Durante años, el paso del ganado debilitó tanto las riberas que el cauce del río llegó a quintuplicar su ancho natural. Esto alteró la calidad del agua y puso en riesgo a especies como la trucha de arroyo, que depende de aguas frías y limpias para sobrevivir.

Cómo funcionó el plan con árboles de Navidad

La estrategia fue tan simple como efectiva: atar los árboles donados a la orilla para que sus ramas atraparan los sedimentos arrastrados por el agua. Con el tiempo, ese material se fue acumulando y permitió recuperar terreno en sectores donde antes solo había agua.

Se encontraron con algo inesperado. Foto: Gemini

El objetivo era estrechar y profundizar el cauce, devolverle sus curvas naturales y mejorar el hábitat de la trucha de arroyo. Además, se plantaron árboles y especies nativas en las riberas para aportar sombra y favorecer el desarrollo de la vegetación local.

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Qué encontraron al volver una década después

Diez años después de colocar los primeros árboles, un equipo del Christmas Tree Lab regresó al lugar para evaluar los resultados. A simple vista, casi no quedaban rastros de los árboles originales: solo algunos restos en el borde de la ribera.

Sin embargo, el impacto fue evidente. Las ramas habían atrapado tanto sedimento que la orilla se había reconstruido y fortalecido. Incluso, los investigadores pudieron caminar sobre el nuevo terreno, donde ya crecía vegetación que antes no existía.

El regreso de la trucha de arroyo y la recuperación del río

El proyecto no solo transformó el paisaje: también ayudó a bajar la temperatura del agua y a restablecer las condiciones ideales para la trucha de arroyo. Según el Christmas Tree Lab, la especie volvió a poblar el sistema del río gracias a la restauración de las orillas y la mejora del hábitat.

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