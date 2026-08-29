Tiraron árboles de Navidad a un río y 10 años después descubrieron que habían reconstruido sus orillas. Foto: Gemini

En Ontario, Canadá, un grupo de ambientalistas encontró una forma inesperada de darles una segunda vida a los árboles de Navidad: los usaron para restaurar las orillas erosionadas del Upper Credit River, en la localidad de Alton. La iniciativa, impulsada por Credit Valley Conservation (CVC) y apoyada por el Loblaw Water Fund de WWF-Canada, buscó revertir décadas de daño causado por la actividad ganadera en la zona.

Durante años, el paso del ganado debilitó tanto las riberas que el cauce del río llegó a quintuplicar su ancho natural. Esto alteró la calidad del agua y puso en riesgo a especies como la trucha de arroyo, que depende de aguas frías y limpias para sobrevivir.

Cómo funcionó el plan con árboles de Navidad

La estrategia fue tan simple como efectiva: atar los árboles donados a la orilla para que sus ramas atraparan los sedimentos arrastrados por el agua. Con el tiempo, ese material se fue acumulando y permitió recuperar terreno en sectores donde antes solo había agua.

Se encontraron con algo inesperado. Foto: Gemini

El objetivo era estrechar y profundizar el cauce, devolverle sus curvas naturales y mejorar el hábitat de la trucha de arroyo. Además, se plantaron árboles y especies nativas en las riberas para aportar sombra y favorecer el desarrollo de la vegetación local.

Qué encontraron al volver una década después

Diez años después de colocar los primeros árboles, un equipo del Christmas Tree Lab regresó al lugar para evaluar los resultados. A simple vista, casi no quedaban rastros de los árboles originales: solo algunos restos en el borde de la ribera.

Sin embargo, el impacto fue evidente. Las ramas habían atrapado tanto sedimento que la orilla se había reconstruido y fortalecido. Incluso, los investigadores pudieron caminar sobre el nuevo terreno, donde ya crecía vegetación que antes no existía.

El regreso de la trucha de arroyo y la recuperación del río

El proyecto no solo transformó el paisaje: también ayudó a bajar la temperatura del agua y a restablecer las condiciones ideales para la trucha de arroyo. Según el Christmas Tree Lab, la especie volvió a poblar el sistema del río gracias a la restauración de las orillas y la mejora del hábitat.