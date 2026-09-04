La SUBE volvió a fallar y crece el caos en Constitución: por cuarto día no se puede cargar saldo desde el celular

Continúan los problemas para cargar la SUBE Foto: NA

La mañana del viernes volvió a complicarse para los usuarios del tren y el colectivo, ya que el sistema de la tarjeta SUBE volvió a fallar por cuarto día consecutivo. Otra vez, el sistema que permite acreditar desde el celular las cargas realizadas de manera electrónica presenta fallas y deja a numerosos pasajeros sin poder utilizar el saldo que ya cargaron.

La situación volvió a hacerse evidente en Plaza Constitución, donde se registraron nuevamente largas filas frente a los totems y caos entre los pasajeros que llegaban tarde a sus destinos. Además, equipos funcionan de manera intermitente y, en distintos momentos, muestran el mensaje “intente más tarde”.

Largas colas para cargar la SUBE Foto: NA

Los problemas con la acreditación ya se habían registrado durante los últimos días. El jueves, por ejemplo, el servicio había presentado inconvenientes durante varias horas antes de ser restablecido. Desde la Secretaría de Transporte habían explicado que se trataba de una falla vinculada con servicios de telecomunicaciones ajenos a SUBE.

Las estaciones ferroviarias presentan además una dificultad adicional: no cuentan con todas las alternativas de pago disponibles en otros medios de transporte, por lo que quienes tienen problemas con su SUBE pueden quedar obligados a esperar para resolver la situación.

Durante las jornadas anteriores, algunos usuarios lograron completar el trámite después de varios intentos, mientras que otros tuvieron que buscar alternativas en las boleterías.

Estación Constitución. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Por qué falla el sistema para acreditar la carga SUBE

Según la información difundida por las autoridades, los inconvenientes están relacionados con problemas de conectividad externos a SUBE. La explicación oficial indica que las fallas pueden afectar de manera intermitente distintos canales y aplicaciones utilizados para la compra y acreditación del saldo.

El inconveniente no es nuevo: durante los últimos días se registraron episodios similares y el sistema llegó a normalizarse temporalmente antes de volver a presentar dificultades.

Cuáles son las alternativas disponibles si no podés cargar o acreditar la SUBE de forma virtual

Mientras persisten las fallas, existen distintas opciones para quienes necesitan contar con saldo en su tarjeta. La App SUBE permite acreditar cargas en teléfonos Android compatibles que tengan tecnología NFC.

También puede utilizarse Carga a Bordo en las localidades donde se encuentra habilitada esta modalidad, además de las terminales automáticas cuando funcionan correctamente.

Tarjeta SUBE. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En caso de que una persona todavía no haya realizado la carga, también puede recurrir a los canales presenciales habilitados o a los distintos medios electrónicos disponibles para comprar saldo. Sin embargo, para quienes ya pagaron una recarga y solamente necesitan acreditarla, el problema continúa siendo la imposibilidad de completar ese último paso.

Mientras los equipos técnicos trabajan para solucionar las intermitencias, los pasajeros deberán tener en cuenta que la acreditación puede demorar y que los tótems podrían no responder de manera normal.