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Peggy Haddad, diseñadora, sobre los moños de Navidad: “Volvieron, pero de una manera más sofisticada”

La diseñadora Peggy Haddad explicó cómo este clásico se reinventa para sumar elegancia y un aire contemporáneo en las fiestas.

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Los moños de Navidad vuelven a tomar fuerza en estas fiestas.
Los moños de Navidad vuelven a tomar fuerza en estas fiestas. Foto: Gemini
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Los moños recuperaron protagonismo en la decoración de Navidad, pero esta vez dejaron atrás el estilo recargado y se reinventaron con una estética más sofisticada. Así lo aseguró la diseñadora de interiores estadounidense Peggy Haddad, quien destacó que este detalle puede transformar cualquier ambiente durante las fiestas.

Según Haddad, la clave está en elegir materiales y tamaños que actualicen el clásico lazo navideño. Los moños grandes de terciopelo son su apuesta principal, especialmente cuando se colocan en lugares poco habituales, como la baranda de una escalera acompañados de luces cálidas.

La especialista explicó que este recurso permite combinar el espíritu tradicional de la Navidad con espacios de estilo contemporáneo, logrando un equilibrio entre lo nostálgico y lo moderno.

Cómo sumar moños a la decoración navideña

Entre las propuestas de Haddad, se destacan los moños de terciopelo en la baranda de la escalera, en el árbol de Navidad, en coronas decorativas o como remate en la parte superior del árbol. También sugirió incorporar ornamentos con forma de moño en latón o pequeños lazos sujetos directamente sobre las ramas.

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Pequeños detalles que marcan la Navidad. Foto: Gemini

La diseñadora remarcó que el secreto está en no saturar los ambientes, sino en elegir algunos sectores clave para que el moño sea protagonista. Un gran lazo sobre el árbol, una cinta en una corona o un detalle en la escalera pueden ser suficientes para lograr ese toque festivo y elegante.

Materiales, colores y combinaciones para una Navidad actual

Haddad recomendó apostar por cintas de terciopelo, verdes naturales, luces cálidas y diferentes texturas para lograr una decoración navideña que recupere el espíritu clásico sin caer en excesos. La idea es que los moños aporten un aire renovado y sofisticado, lejos de la sobrecarga de otros años.

La tendencia, entonces, no pasa por llenar la casa de lazos, sino por elegirlos como detalles intencionales que sumen personalidad y elegancia a la celebración.

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