Franco Colapinto hizo un gran tiempo en la FP1 del Gran Premio de Italia: ¿cómo sigue la actividad en Monza?

Franco Colapinto tuvo una sólida actuación en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 al terminar en la novena posición.
El argentino, que en este Gran Premio tiene un gran paquete de mejoras en su Alpine, registró un mejor tiempo de 1:24,028 y quedó a solo un segundo y 20 milésimas del líder de la sesión, que fue Charles Leclerc.
El piloto de Alpine se mostró en un gran nivel desde el inicio de la sesión, ya que en todo momento se mantuvo en las primeras posiciones, al registrar tiempos de vuelta muy sólidos.
Esto le permitió finalizar en el top 10 y sacarle 149 milésimas a su compañero, que en esta ocasión fue Paul Aron, quien reemplazó al francés Pierre Gasly en la FP1.
De esta manera, el argentino se ilusiona con la posibilidad de tener un buen fin de semana en el “Templo de la Velocidad” y así volver a sumar puntos en la Máxima.
Cronograma completo en Monza
Viernes 4 de septiembre
Prácticas Libres 2 - 11 a 12 horas
Sábado 5 de septiembre
Prácticas Libres 3 - 7.30 a 8.30 horas
Clasificación - 11 a 12 horas
Domingo 6 de septiembre
Carrera: 10 horas