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Franco Colapinto hizo un gran tiempo en la FP1 del Gran Premio de Italia: ¿cómo sigue la actividad en Monza?

El piloto de Alpine terminó noveno en el inicio de la actividad en Monza. ¿Cómo sigue el fin de semana de la Fórmula 1?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS
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Franco Colapinto tuvo una sólida actuación en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 al terminar en la novena posición.

El argentino, que en este Gran Premio tiene un gran paquete de mejoras en su Alpine, registró un mejor tiempo de 1:24,028 y quedó a solo un segundo y 20 milésimas del líder de la sesión, que fue Charles Leclerc.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

El piloto de Alpine se mostró en un gran nivel desde el inicio de la sesión, ya que en todo momento se mantuvo en las primeras posiciones, al registrar tiempos de vuelta muy sólidos.

Esto le permitió finalizar en el top 10 y sacarle 149 milésimas a su compañero, que en esta ocasión fue Paul Aron, quien reemplazó al francés Pierre Gasly en la FP1.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

De esta manera, el argentino se ilusiona con la posibilidad de tener un buen fin de semana en el “Templo de la Velocidad” y así volver a sumar puntos en la Máxima.

Cronograma completo en Monza

Viernes 4 de septiembre

Prácticas Libres 2 - 11 a 12 horas

Sábado 5 de septiembre

Prácticas Libres 3 - 7.30 a 8.30 horas

Clasificación - 11 a 12 horas

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10 horas

Gran Premio de ItaliaFranco ColapintoFórmula 1
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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