Para qué sirve poner una hoja de laurel en la funda del celular y por qué muchos lo hacen

El laurel es una de las plantas más utilizadas en rituales asociados con la prosperidad y la buena suerte. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Guardar una hoja de laurel en la funda del celular se convirtió en uno de esos pequeños rituales que circulan en redes sociales y que muchas personas incorporan a su rutina sin conocer del todo su origen.

La práctica está vinculada con la idea de que el laurel puede funcionar como un amuleto de prosperidad, protección y buena suerte. Algunas personas, además, escriben sobre la hoja un deseo, una fecha o una meta antes de colocarla detrás del teléfono.

La costumbre de guardar una hoja de laurel en el celular se volvió popular como un ritual para atraer abundancia. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Pero, ¿para qué sirve realmente llevar una hoja de laurel en el celular? La respuesta está mucho más relacionada con el simbolismo y las creencias populares que con un efecto comprobado científicamente.

Por qué recomiendan poner una hoja de laurel en la funda del celular

El significado que se le atribuye al laurel tiene siglos de historia. En la Antigua Grecia y Roma, esta planta estaba relacionada con la victoria, el reconocimiento y el éxito.

Las ramas de laurel eran utilizadas para elaborar coronas que se entregaban a atletas, guerreros y poetas, como símbolo de triunfo y reconocimiento.

La hoja de laurel tiene un significado simbólico que se remonta a antiguas tradiciones de Grecia y Roma. Foto: Unsplash.

Con el paso del tiempo, ese significado se mantuvo en diferentes tradiciones y el laurel comenzó a asociarse también con la prosperidad, la protección y la buena fortuna.

En el caso del ritual de la funda del celular, la explicación es sencilla: el teléfono es uno de los objetos que las personas llevan consigo durante prácticamente todo el día.

Por eso, quienes realizan esta práctica consideran que guardar una hoja de laurel detrás del celular permite mantener cerca un símbolo relacionado con aquello que desean conseguir.

Qué significa escribir un deseo en la hoja de laurel

Una de las variantes más difundidas consiste en escribir sobre la hoja de laurel antes de guardarla en la funda del teléfono.

Aunque se lo relaciona con la buena fortuna, no existe evidencia científica de que el laurel pueda atraer dinero o éxito. Foto: Unsplash.

Puede tratarse de una palabra, una fecha, una meta concreta o un deseo personal. La intención es asociar la hoja con aquello que se quiere alcanzar.

Por ejemplo, algunas personas escriben objetivos relacionados con el trabajo, los estudios, el dinero, un proyecto personal o un cambio que quieren realizar en sus vidas.

El celular funciona entonces como una especie de recordatorio permanente: cada vez que la persona lo utiliza, vuelve a encontrarse con ese símbolo. Así, más que un objeto con poderes especiales, el laurel puede convertirse en un elemento simbólico para mantener presente una meta.

¿La hoja de laurel en el celular atrae dinero y buena suerte?

Esta es una de las principales dudas alrededor del ritual. No existe evidencia científica que demuestre que colocar una hoja de laurel en la funda del celular atraiga dinero, suerte, oportunidades o éxito.

El ritual consiste en colocar una hoja seca detrás de la funda del celular y conservarla como un símbolo personal de buenos deseos. Foto: Unsplash.

Tampoco hay pruebas de que la planta pueda modificar por sí misma la situación económica o personal de quien la lleva. El posible efecto de este tipo de rituales está relacionado con el valor que cada persona les otorga. Una acción repetida y asociada con un objetivo puede servir como recordatorio y ayudar a mantener la atención sobre aquello que se busca conseguir.

En ese sentido, si alguien coloca una hoja de laurel en su celular para recordar que quiere alcanzar una determinada meta, el significado está en el ritual y no en una propiedad mágica comprobada de la planta.

Por qué el laurel se relaciona con la prosperidad

La asociación entre el laurel y el éxito no nació con las redes sociales. Tiene un origen mucho más antiguo.

En la cultura clásica, la planta estaba estrechamente vinculada con la victoria y el reconocimiento. Las coronas de laurel representaban el triunfo y eran utilizadas para distinguir a quienes habían alcanzado algún logro.

El laurel (Laurus nobilis) ofrece importantes propiedades antiinflamatorias, digestivas y antioxidantes que benefician a la salud cotidiana. Foto: Foto: Gemini

Esa imagen se mantuvo a lo largo de los siglos y terminó convirtiendo al laurel en un símbolo que todavía hoy muchas personas relacionan con logros, abundancia y prosperidad.

La tendencia de llevarlo en el celular es, en ese sentido, una adaptación moderna de una creencia mucho más antigua.

Otros usos del laurel más allá del ritual

El laurel también tiene una presencia cotidiana mucho más concreta: es una planta muy utilizada en la cocina.

Sus hojas se incorporan a guisos, salsas, caldos, arroces y otras preparaciones para aportar aroma y sabor.

La planta posee diferentes compuestos aromáticos y aceites esenciales, responsables de buena parte de su característico perfume.

Además de los rituales, el laurel es una planta aromática muy utilizada en la cocina para condimentar distintas preparaciones. Foto: Unplash.

Sin embargo, sus usos culinarios y sus propiedades como planta aromática son cuestiones diferentes de las creencias vinculadas con la suerte o la prosperidad.

Cómo conservar una hoja de laurel en la funda del celular

Quienes deciden realizar este ritual suelen utilizar una hoja seca y de tamaño pequeño, para evitar que resulte incómoda dentro de la funda.

También es recomendable prestar atención a su estado. Si la hoja se rompe, acumula suciedad o comienza a deteriorarse, puede reemplazarse por otra.

La práctica no requiere una cantidad determinada de hojas ni existe una forma científicamente comprobada de hacerlo para obtener mejores resultados.

Muchas personas colocan laurel detrás de la funda del teléfono como símbolo de protección y prosperidad. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En definitiva, llevar una hoja de laurel en la funda del celular es un ritual simbólico que combina una antigua asociación con la victoria y el éxito con uno de los objetos más presentes en la vida cotidiana.

Para algunas personas puede representar un deseo de prosperidad; para otras, simplemente una manera de recordar todos los días aquello que quieren alcanzar.