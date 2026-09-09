Declaró Antonio Benítez, se quebró y apuntó contra Laudelina Peña en el juicio por Loan: “Ella sabe la verdad”

Qué dijo Antonio Benítez, imputado en la causa por la desaparición de Loan. Foto: Noticias Argentinas

Este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la que declaró un nuevo imputado en la causa. Se trata de Antonio Benítez quien habló por primera vez ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Corrientes.

El acusado de “sustracción y el ocultamiento de menor” apuntó contra su esposa, Laudelina Peña, quien declaró este martes y se quebró ante los magistrados.

En sintonía, Benítez también lloró frente a los jueces y pidió disculpas a la familia por “las mentiras” que dijo durante todo el proceso de búsqueda del nene de 4 años, desaparecido en la localidad 9 de julio el 13 de junio de 2024.

Antonio Benítez se declaró “inocente” en el juicio por Loan

El esposo de Laudelina Peña declaró ante los jueces del Tribunal de Corrientes y respondió preguntas de su abogado defensor, Enzo Di Tella. En primera instancia, el acusado rechazó haber tenido vínculos previos con Carlos Pérez y María Victoria Caillava, otros de los imputados en la causa. “Jamás hablé con ellos. Lo que sí oí es que la llamaban a Victoria como ‘tía’. Yo honestamente no sabía que eran parientes”, señaló.

Antonio Benítez está acusado de "sustracción y ocultamiento de menor".

Además, sobre el almuerzo en la casa de Catalina Peña, el hombre indicó “que no sabía quiénes iban a estar” y aseguró que él solo se encargó de comprar la comida para el encuentro familiar.

Más adelante en su declaración, Benítez se refirió a la relación que mantenía con su esposa Laudelina Peña. El imputado sostuvo que “él se encontraba en pareja con otra mujer” y que el matrimonio estaba prácticamente acabado. Según precisó la agencia Noticias Argentinas, el sujeto dijo que la única relación que posee con Peña hoy en día solo “tiene que ver con sus hijos” y que su comunicación es casi nula.

La acusación contra su esposa Laudelina Peña

Antonio Benítez no solo habló del almuerzo del 13 de junio, incluso, fue más allá y afirmó que su esposa Laudelina Peña “sabe lo que pasó” y que cree que la versión que dio del accidente “es cierta”. “Para mí dijo la verdad cuando mencionó el accidente en la ciudad de Corrientes. Pero creo que sabe la verdad”, sintetizó.

Declaró Laudelina Peña, imputada por la desaparición de su sobrino Loan. Foto: La Gaceta Online

En cuanto a su accionar tras la desaparición de Loan, Benítez dijo que “nunca dejó de buscar al niño” y que siempre sintió la necesidad de encontrarlo porque se trata de su sobrino.

Se espera que el próximo jueves 10 de septiembre declare el ex comisario Walter Maciel, quien se convertiría en el tercer imputado en declarar ante los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Ceroleni, y Simón Pedro Bracco.

Qué dijo Laudelina Peña en su declaración

En contraposición con lo que dijo su marido Antonio Benítez, Laudelina afirmó que la versión que dio sobre el accidente del que habría sido víctima Loan “era una mentira”. La mujer indicó que, en ese momento, se prestó a dar dicha información obligada por el abogado Jorge Codazzi, quien era el defensor de su esposo. “Nunca fue intención mía dar esa versión. Ni lo del accidente ni lo del botín”, señaló la acusada.