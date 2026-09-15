Números de la suerte de hoy, martes 15 de septiembre de 2026. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Septiembre avanza y, con él, se renuevan las energías que acompañarán a cada signo del zodíaco durante lo que resta del mes. Para quienes buscan una señal para tomar decisiones, emprender nuevos proyectos o simplemente probar suerte, conocer los números asociados a cada signo puede ser una alternativa.

Buscá los números de la suerte de tu signo y tenelo en cuenta para tomar decisiones, jugar juegos de azar, realizar rituales o simplemente tomarlos como posibles “señales” cuando lo necesites.

Los números de la suerte de cada signo para este martes 15 de septiembre de 2026

Aries: 5, 17, 24, 36, 48

Tauro: 8, 14, 22, 31, 45

Géminis: 3, 11, 27, 34, 42

Cáncer: 6, 19, 25, 38, 49

Leo: 1, 13, 28, 35, 44

Virgo: 4, 16, 21, 33, 40

Libra: 7, 18, 26, 37, 41

Escorpio: 2, 12, 29, 32, 47

Sagitario: 9, 15, 23, 39, 43

Capricornio: 6, 10, 20, 34, 46

Acuario: 5, 17, 24, 30, 45

Piscis: 1, 14, 22, 38, 50

Números de la suerte. Foto: Pexels.

Cómo calcular los números de fechas y palabras según la numerología

La numerología convierte fechas nombres y apellidos, y palabras en números simples (del 1 al 9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Tabla pitagórica: el valor numérico de las letras

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Para convertir una palabra, como un nombre completo, en un número, primero hay que convertir cada letra. Por ejemplo, María López.

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.