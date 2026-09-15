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La lámpara de pie escandinava pasó de moda: la nueva tendencia en 2026 que es más elegante

El interiorismo apuesta por luminarias pequeñas, móviles y recargables que suman puntos de luz en cualquier rincón sin cables ni reformas.

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La lámpara de pie escandinava pasó de moda.
La lámpara de pie escandinava pasó de moda. Foto: Gemini
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Durante años, las lámparas de pie de estilo escandinavo dominaron los livings y dormitorios argentinos. Sin embargo, en 2026, el diseño de interiores dio un giro: la nueva tendencia son las lámparas pequeñas y portátiles, pensadas para apoyar directamente sobre muebles y sumar luz ambiente de manera flexible.

Las llamadas “little lamps” se convirtieron en protagonistas de las propuestas de interiorismo de este año. Se trata de luminarias compactas que pueden ubicarse sobre una biblioteca, una mesa ratona, una cómoda o incluso una repisa. Así, permiten sumar puntos de luz sin ocupar espacio ni robar protagonismo a otros objetos. Según la revista House Beautiful, funcionan como accesorios decorativos que aportan interés visual sin ser el centro de atención.

Las lámparas honguito y la búsqueda de una luz cálida

Dentro de esta tendencia, las lámparas con forma de hongo —conocidas como mushroom lamps— se volvieron las favoritas. Su pantalla redondeada y base pequeña las hace ideales para mesas y muebles, y su diseño acompaña la búsqueda de una iluminación más cálida y decorativa.

Los livings modernos prefieren la luz cálida. Foto: Gemini

En 2026, este formato se encuentra tanto en versiones tradicionales como en modelos portátiles y recargables. La gran ventaja es su versatilidad: una misma lámpara puede moverse de una mesa auxiliar a una biblioteca, o iluminar un rincón del comedor según el momento del día.

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Lámparas inalámbricas: la revolución de la iluminación portátil

Otra novedad fuerte de 2026 son las lámparas inalámbricas y recargables. Gracias a su batería incorporada, pueden colocarse en cualquier lugar, incluso donde no hay enchufes cerca, y trasladarse fácilmente de un ambiente a otro.

La mayoría se recarga por USB-C, lo que elimina los cables a la vista y ayuda a mantener las superficies despejadas. Este cambio también transformó la manera de iluminar los ambientes: en vez de depender de una única lámpara de techo o una gran lámpara de pie, ahora se combinan varios puntos de luz pequeños a distintas alturas.

El objetivo ya no es reemplazar una lámpara por otra, sino repartir la luz por distintos rincones de la casa con piezas más pequeñas, móviles y decorativas.

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