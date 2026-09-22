Café dentro de las macetas: el tip definitivo para reciclar y aportar beneficios en la tierra de las plantas

Cómo usar correctamente el café para nutrir la tierra Foto: Foto: Gemini

Los restos de café que quedan en la cafetera suelen terminar directamente en la basura, pero pueden tener una segunda oportunidad en el cuidado de las plantas, ya que pueden incorporarse al compost o utilizarse como materia orgánica para nutrir el suelo.

Además, este recurso también sirve para reducir la basura generada en casa, aprovechando las propiedades de un producto que podría tener resultados importantes si sabemos como prepararlo y cuánto utilizar, ya que aplicar grandes cantidades directamente sobre la tierra puede generar problemas.

Además, los restos de café no funcionan de la misma manera en todos los jardines. Su mejor uso suele darse cuando se incorporan al compost o se mezclan correctamente con otros materiales orgánicos, en lugar de formar una capa gruesa sobre el sustrato, como se cree comúnmente.

Como cuidar las plantas con restos de café Foto: Foto: Gemini

Qué beneficios tienen los restos de café para las plantas

Los posos de café contienen materia orgánica y nutrientes como nitrógeno, además de pequeñas cantidades de otros minerales. Por eso pueden incorporarse al compost y contribuir al desarrollo de un sustrato más rico.

Una de sus principales ventajas es que permiten reutilizar un residuo cotidiano. Cuando se mezclan con otros materiales, como hojas secas o cartón, pueden formar parte del proceso de compostaje y ayudar a obtener un abono orgánico.

Por otro lado, también puede mejorar la estructura del suelo si se utiliza correctamente. Pero sin embargo, no debemos pensar en el café como un reemplazo de todos los fertilizantes: las necesidades nutricionales varían según la planta y el estado de la tierra.

Granos de café

Cómo preparar los restos de café antes de usarlos

Uno de los pasos más importantes es secar los restos de café antes de guardarlos o utilizarlos, debido a que si se encuentra húmedo podría favorecer la aparición de moho y hongos, especialmente si se acumulan durante varios días. Para hacerlo, simplemente hay que extender el café usado sobre una bandeja y dejarlo secar completamente al aire. También puede colocarse durante algunas horas en un lugar soleado.

Una vez seco, se puede guardar en un recipiente limpio y utilizar de a pequeñas cantidades. Si se detecta olor extraño, humedad excesiva o presencia de moho, lo mejor es descartarlo.

Cuál es el error más común que debemos evitar al momento de usar los restos de café en el jardín

El principal error es pensar que, por tratarse de un residuo natural, se puede utilizar sin límites. Los posos aplicados en grandes cantidades pueden alterar las condiciones del suelo y dificultar el crecimiento de algunas plantas.

Aloe vera Foto: Pinterest

Tampoco es recomendable dejar una capa gruesa de café húmedo sobre la tierra. Además de compactarse, puede favorecer la aparición de hongos y otros microorganismos no deseados.

Por eso, la clave está en la moderación. Si se quiere aprovechar el café como recurso para el jardín, es preferible comenzar con pequeñas cantidades y observar cómo responde el sustrato y la planta.