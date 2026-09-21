El moño rojo en el árbol de Navidad verde pasó de moda: la nueva tendencia en 2026 que es más elegante y ocupa menos espacio

Adiós al moño rojo en el árbol de Navidad verde. Foto: Gemini

El tradicional moño rojo grande que durante décadas coronó el árbol de Navidad empezó a ceder terreno frente a una alternativa mucho más discreta: una pequeña estrella dorada. Esta tendencia, que ganó fuerza en los últimos años, propone una decoración más liviana y equilibrada, donde el árbol y la iluminación se lucen sin recargar el ambiente.

La clave está en elegir adornos menos voluminosos y apostar por una estética más limpia.

Cómo cambió la punta del árbol: menos volumen, más estilo

La propuesta de reemplazar el moño rojo por una estrella pequeña responde a una búsqueda de equilibrio visual. Según la especialista en interiores Sam Sutherland, las estrellas doradas con diseños calados aportan un aire natural y delicado, ideal para quienes prefieren una decoración menos cargada.

El dorado, además, genera un contraste sutil sobre el verde del árbol tradicional, sin necesidad de sumar demasiados colores. Así, una combinación sencilla —árbol verde, luces cálidas y una estrella dorada en la punta— logra un resultado moderno y armonioso.

Así se ven los árboles de Navidad modernos. Foto: Gemini

Árboles minimalistas: la tendencia que pisa fuerte para 2025 y 2026

En las últimas temporadas, medios especializados y diseñadores destacaron la llegada de los árboles minimalistas, con menos adornos y mayor protagonismo de la estructura y las luces. Ejemplos como el árbol de Nigella Lawson, decorado solo con luces blancas y algunos detalles dorados, marcaron el rumbo de la nueva estética.

La diseñadora Lisa Hensby explicó que la moderación permite apreciar mejor la forma de las ramas, la textura de las agujas y el brillo de las luces. Por eso, una estrella pequeña basta para completar la decoración sin sumar un objeto que sobresalga demasiado.

Cómo lograr el efecto: ideas para combinar la estrella dorada

No hace falta renovar todo el árbol para sumarse a la tendencia. Se puede mantener la mayoría de los adornos y simplemente reemplazar el moño superior por una estrella dorada pequeña. Si el árbol ya tiene luces cálidas, el dorado ayuda a mantener una paleta uniforme y elegante.