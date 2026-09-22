Tiene 12 años, colecciona más de 200 fragancias y es un experto de los perfumes en las redes: quién es Felipe Molina

Felipe Molina, el adolescente de 12 años que se volvió viral en las redes sociales por su conocimiento en perfumes. Foto: Instagram felipe.leon.molina.ok

A los 12 años, cuando la mayoría de los chicos de su edad concentra sus intereses en el deporte, los videojuegos o la música, Felipe Molina eligió un camino poco habitual: convertirse en creador de contenido especializado en perfumes. El adolescente argentino, que cursa primer año del secundario, logró captar la atención de miles de usuarios en las redes sociales gracias a sus análisis de fragancias y consejos para sacarles el máximo provecho.

Su contenido comenzó a ganar relevancia en marzo de este año, cuando decidió compartir los conocimientos que había adquirido tras meses investigando aromas, composiciones y tendencias. Lo que empezó como una curiosidad personal terminó convirtiéndose en una comunidad que sigue cada una de sus recomendaciones.

El video sobre perfumes que superó los 2 millones de reproducciones

El crecimiento de Felipe en redes no tardó en llegar. Uno de sus videos más populares, en el que explica cómo aplicar correctamente un perfume para mejorar su duración y proyección, superó los 2 millones de visualizaciones. Otro contenido grabado junto a su madre alcanzó cifras similares y consolidó su presencia digital.

Tiene 12 años, colecciona más de 200 fragancias y es un experto de los perfumes en las redes. Créditos: Instagram felipe.leon.molina.ok

Parte del éxito radica en su forma de comunicar. Con un lenguaje simple y directo, logra traducir conceptos propios del mundo de la perfumería para un público amplio, incluyendo personas que recién comienzan a explorar este universo.

Además, sus primeros pasos en las redes ocurrieron bajo la supervisión y autorización de sus padres, quienes continúan acompañándolo mientras compagina esta actividad con sus estudios y su vida cotidiana.

Cómo un adolescente aprendió a reconocer notas, acordes y fragancias

La pasión de Felipe por los perfumes nació cuando comenzó a notar que varios compañeros utilizaban fragancias que pertenecían a sus padres. Intrigado por esos aromas, empezó a visitar farmacias y perfumerías junto a su madre para descubrir nuevas opciones y conocer más sobre sus características.

A medida que profundizaba en este mundo, aprendió a identificar diferencias entre acordes, composiciones y familias olfativas. Hoy, sus reseñas explican las tres etapas que suelen conformar la evolución de una fragancia: las notas de salida, que aparecen en los primeros minutos; las notas de corazón, que definen gran parte de la identidad del perfume; y las notas de fondo, que son las que permanecen durante más tiempo sobre la piel.

La pasión de Felipe por los perfumes nació cuando notó que varios compañeros utilizaban fragancias. Foto: Instagram felipe.leon.molina.ok

Para Felipe, un perfume de buen rendimiento debería mantenerse entre seis y ocho horas, aunque reconoce que factores como la temperatura, el tipo de piel y la forma de aplicación influyen directamente en su duración.

La impresionante colección de más de 200 perfumes que construyó en pocos años

Antes de dedicarse a crear contenido, Felipe tenía apenas tres o cuatro perfumes propios. Sin embargo, la necesidad de probar nuevas opciones para sus reseñas y las colaboraciones con marcas y emprendimientos hicieron crecer rápidamente su colección.

Actualmente cuenta con más de 200 fragancias, una cifra que sorprende incluso dentro del ambiente de los coleccionistas. Aun así, considera que para la vida cotidiana no es necesario tener tantos productos.

Según explica, cinco perfumes bien elegidos pueden ser suficientes para cubrir prácticamente todas las situaciones del día a día, adaptándose a distintas estaciones, temperaturas y momentos de uso.

Según Felipe Molina, cinco perfumes bien elegidos pueden ser suficientes para cubrir toda la semana. Foto: Instagram felipe.leon.molina.ok

El truco para que un perfume dure más, según el influencer adolescente

Uno de los temas que más interés genera entre sus seguidores es la correcta aplicación de las fragancias. Felipe recomienda colocar perfume en ambos lados del cuello, la nuca y los brazos, ya que son zonas donde el calor corporal ayuda a expandir el aroma.

Para un uso diario, aconseja realizar cinco aplicaciones: dos en el cuello, una en la nuca y dos en los brazos. En el caso de los perfumes frescos, que suelen tener menor duración, sugiere sumar dos aplicaciones adicionales en el pecho.

También destaca que la ropa puede conservar el aroma durante más tiempo que la piel y que el cabello retiene las fragancias por varios días, aunque recomienda utilizar perfumes específicamente diseñados para el pelo para evitar los efectos del alcohol.

Perfumes árabes: la tendencia que conquista a los fanáticos de las fragancias

Entre las consultas más frecuentes que recibe aparecen los llamados perfumes árabes, un segmento que viene ganando popularidad por su buena relación entre calidad y precio. Felipe menciona especialmente marcas como Lattafa y líneas reconocidas como Khamrah y Hawas.

Felipe Molina menciona especialmente marcas como Lattafa y líneas reconocidas como Khamrah y Hawas. Foto: Instagram felipe.leon.molina.ok

Según explica, estas fragancias suelen ofrecer una elevada concentración de esencia, gran duración y presentaciones llamativas que atraen tanto a coleccionistas como a consumidores ocasionales. Además, considera que representan una alternativa interesante para quienes buscan aromas sofisticados inspirados en perfumes de alta gama, pero con precios más accesibles.

Mientras continúa creciendo en las redes sociales, Felipe Molina mantiene los pies sobre la tierra. Entre vida familiar, tareas escolares y grabaciones, define su actividad como un hobby que disfruta compartir con otros amantes de los perfumes. Y si bien recién comienza su recorrido como creador de contenido, ya logró algo poco frecuente: convertirse en una voz de referencia dentro de un universo tradicionalmente dominado por especialistas adultos.