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Tiene 250 habitantes, un millón de árboles y viveros de ensueño: el “pueblo jardín” de Buenos Aires que atrae turistas en primavera

Cazón se convirtió en uno de los destinos más singulares del interior bonaerense. Conocido como el “pueblo del millón de árboles”, combina naturaleza, viveros, gastronomía y una de las exposiciones de jardinería más importantes de Argentina.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Cazón, el “pueblo jardín” de Buenos Aires que atrae turistas en primavera.
Cazón, el “pueblo jardín” de Buenos Aires que atrae turistas en primavera. Foto: Google Maps
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Hay pueblitos que se destacan por su historia y otros por sus paisajes. En el caso de Cazón, una pequeña localidad del partido de Saladillo, el diferencial está en otro lugar: tiene apenas 250 habitantes, pero es reconocido como el “pueblo del millón de árboles” por la enorme cantidad de especies vegetales que forman parte de su identidad.

Ubicado a unos 170 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a solo 15 kilómetros de Saladillo, este destino rural se transformó con el tiempo en una referencia para los amantes de la jardinería, el paisajismo y el turismo de naturaleza.

Una localidad de 250 habitantes donde los viveros marcan el ritmo de la vida

La característica más llamativa de Cazón es su vínculo con la producción vegetal. El pueblo alberga un importante vivero municipal y una gran variedad de emprendimientos vinculados al cultivo de árboles, flores y plantas ornamentales.

Cazón.
Cazón, el “pueblo jardín” de Buenos Aires que atrae turistas en primavera. Foto: Google Maps

Esa identidad le permitió construir una marca propia dentro del mapa turístico bonaerense. Mientras muchas localidades rurales buscan destacarse por su patrimonio histórico o su gastronomía, Cazón encontró su sello en los espacios verdes y la producción de especies vegetales.

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Las calles arboladas, los senderos rodeados de naturaleza y los jardines convierten al lugar en una alternativa ideal para quienes buscan una escapada tranquila durante el fin de semana.

La Expo Vivero Cazón, el evento que atrae visitantes de todo el país

El máximo atractivo del calendario local es la Expo Vivero Cazón, considerada una de las muestras de paisajismo y jardinería más relevantes de Argentina.

Durante el evento, productores de distintas provincias exhiben y comercializan plantas nativas, especies exóticas, árboles, arbustos, macetas, abonos e insumos para jardinería. Además, se desarrollan capacitaciones, charlas de educación ambiental y actividades para quienes buscan aprender más sobre el cuidado de los espacios verdes.

La propuesta también incorpora un fuerte componente turístico y gastronómico. Los visitantes pueden recorrer puestos de comida regional, disfrutar espectáculos musicales y participar de actividades pensadas para toda la familia.

Qué hacer en Cazón además de recorrer la feria

Más allá de la exposición, el pueblo invita a descubrir sus paisajes mediante caminatas por calles rodeadas de vegetación y espacios públicos donde la naturaleza es protagonista.

Cazón, Saladillo
El pueblo del millón de árboles Foto: Secretaría de Turismo - Saladillo

Otro de los puntos recomendados es la histórica Estación de Tren de Cazón, uno de los símbolos de la localidad y un reflejo de los tiempos en que el ferrocarril impulsó el crecimiento de numerosos pueblos del interior bonaerense.

La combinación de tranquilidad, aire libre y riqueza paisajística convierte al lugar en una opción distinta para quienes desean alejarse del ritmo urbano sin realizar un viaje demasiado extenso.

Cuándo será la Expo Vivero Cazón 2026 y cómo llegar

La edición 2026 de la Expo Vivero Cazón está prevista para los días 10, 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Para llegar desde Buenos Aires, la alternativa más directa es tomar la Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo. El recorrido es de aproximadamente 169 kilómetros y demanda cerca de dos horas y media de viaje, lo que convierte a Cazón en una escapada accesible para disfrutar de naturaleza, viveros y propuestas gastronómicas en pleno interior bonaerense.

TurismoPuebloPrimavera
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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