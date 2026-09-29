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A pedido de los fanáticos, crearon un álbum de alfajores: permite coleccionar envoltorios, puntuar y elegir el mejor

Un local de golosinas de La Plata creó un particular álbum para calificar alfajores. Tiene espacio para más de 40 envoltorios y una promoción de lanzamiento que incluye nueve unidades para degustar y, posteriormente, estrenar las páginas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El álbum de alfajores creado por un kiosco de La Plata se convirtió en furor entre los fanáticos de las golosinas.
El álbum de alfajores creado por un kiosco de La Plata se convirtió en furor entre los fanáticos de las golosinas. Foto: Captura de pantalla LA CIELO 103.5.
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¿Qué pasa cuando la pasión argentina por los alfajores se combina con la nostalgia de los viejos álbumes de figuritas? El resultado es una propuesta que nació en La Plata y rápidamente comenzó a llamar la atención en redes sociales.

Un local de golosinas creó un particular álbum para coleccionar envoltorios de alfajores, pero con una diferencia: además de guardar cada packaging, los fanáticos pueden evaluar y puntuar las golosinas que prueban.

El particular álbum permite guardar hasta 40 envoltorios y registrar la opinión sobre cada alfajor probado. Foto: Captura de pantalla LA CIELO 103.5.

La iniciativa fue pensada para quienes disfrutan de probar diferentes variedades, pero también para aquellos que conservan envoltorios de alfajores como recuerdo. La repercusión fue tal que el comercio comenzó a recibir pedidos desde distintas provincias.

¿Cómo es el álbum para coleccionar alfajores?

La propuesta fue creada por Antojos, un local de golosinas ubicado sobre Diagonal 80, en La Plata. El álbum tiene una estética inspirada en los clásicos libros de colección y cuenta con espacios especialmente diseñados para guardar los envoltorios.

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Cada página permite registrar información sobre el alfajor y realizar una evaluación del producto. Entre los aspectos que se pueden puntuar aparecen la presentación, la calidad del chocolate, la cantidad de relleno y el nivel de “enchastre” que genera al comerlo.

Cada ficha incluye categorías para puntuar el chocolate, el relleno, la presentación y hasta el nivel de “enchastre”. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Además, cada alfajor puede recibir una calificación de hasta 10 estrellas, lo que convierte al álbum en una especie de ranking personal de las golosinas favoritas.

El formato tiene capacidad para reunir 40 envoltorios, aunque la propuesta no termina allí. En las últimas páginas aparece un particular “podio de honor”, con tres lugares destinados a los mejores alfajores que haya probado cada coleccionista. La idea apunta así a convertir algo tan cotidiano como comer un alfajor en una experiencia de colección.

Del Matilda al Rasta: los alfajores que buscan un lugar en el álbum

La creación surgió en un contexto en el que el mercado argentino de alfajores no deja de sumar variedades y marcas. Las novedades aparecen con frecuencia y hacen que los fanáticos tengan cada vez más opciones para probar.

Entre los productos que despertaron especial interés aparecen el alfajor Matilda, inspirado en la película del mismo nombre, además de variedades conocidas como Rasta y Trico.

Alfajor Matilda
La colección también tiene un podio de honor para elegir los tres mejores alfajores según el gusto de cada persona. Imagen del Alfajor Matilda. Foto: @probandoalfajores en Instagram

Según explicaron desde el comercio, muchos clientes ya tenían la costumbre de guardar los envoltorios de los productos que probaban. Incluso algunos compradores conservan empaques desde hace décadas, con ejemplares que datan de 1993.

El álbum encontró así una manera de darle un orden a esas colecciones y convertirlas en un registro de los alfajores que fueron pasando por la vida de cada consumidor.

¿Cuánto sale el álbum de alfajores?

El álbum se vende de manera individual a $5.500 en los locales físicos de Antojos.

Pero el comercio también lanzó una promoción especial para quienes quieran comenzar la colección con varios alfajores desde el primer día: una caja de lanzamiento cuesta $17.500 e incluye el álbum de regalo junto con nueve alfajores a elección.

La propuesta tuvo una rápida repercusión desde su lanzamiento y comenzó a generar pedidos fuera de La Plata.

Alfajores argentinos. Foto: Buenos Aires Connect.
La promoción de lanzamiento incluye el álbum de regalo y nueve alfajores a elección por $17.500. Foto: Buenos Aires Connect.

El álbum que salió de La Plata y llegó a otras provincias

El producto puede conseguirse en las dos sucursales de la tienda y también a través de su plataforma online, Antojo Club.

La repercusión hizo que los pedidos comenzaran a llegar desde diferentes puntos del país, entre ellos Córdoba, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires.

Lo que comenzó como una idea para organizar una colección de envoltorios terminó convirtiéndose en una propuesta que recupera una costumbre muy argentina: probar alfajores, discutir cuál es el mejor y guardar el envoltorio de los favoritos. Ahora, además, los fanáticos tienen un lugar para dejarlo registrado y armar su propio podio.

AlfajorGolosinasKioscos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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