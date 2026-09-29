Eclipse solar 2027 en Argentina: cuándo y dónde se podrá ver el espectacular “anillo de fuego”

La luna cubre parcialmente el sol durante un eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. Foto: REUTERS

El cielo se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del próximo año, ya que se podrá ver en febrero un eclipse solar anular, un espectáculo que podrá observarse desde distintos puntos de Argentina y que tendrá como protagonista al famoso “anillo de fuego”.

La franja desde la que el eclipse podrá verse en su forma anular el 6 de febrero de 2027 y atravesará parte de la Patagonia, Río Negro, Chubut y sectores de la provincia de Buenos Aires. Fuera de esa zona, el fenómeno también será visible, aunque como un eclipse parcial.

Cuándo será el próximo eclipse solar Foto: REUTERS

Eclipse solar 2027: a qué hora se verá en Río Negro

Uno de los puntos destacados estará en Viedma, donde el eclipse comenzará aproximadamente a las 10:34, alcanzará su máximo cerca de las 12:13 y finalizará alrededor de las 13:55. La fase anular tendrá una duración cercana a los 7 minutos y 9 segundos.

En ese momento, la Luna cubrirá gran parte del disco solar, pero no llegará a ocultarlo por completo. Por eso, alrededor de la silueta lunar permanecerá visible un círculo brillante de luz solar, el efecto que popularmente se conoce como “anillo de fuego”.

El fenómeno no será igual en toda la provincia. En Bariloche, por ejemplo, el eclipse será parcial y alcanzará una cobertura máxima cercana al 85%. En General Roca también será parcial, con el máximo previsto alrededor de las 12:06.

La franja de anularidad continuará hacia el sur y también abarcará localidades de Chubut. Esquel será otro de los puntos destacados: allí el anillo podrá observarse durante unos 7 minutos y medio, aproximadamente. La ciudad y su entorno se encuentran dentro de la zona privilegiada para contemplar la fase anular.

El próximo eclipse solar se verá en la Patagonia Foto: Imagen ilustrativa

Esquel, el lugar privilegiado para ver el anillo de fuego del eclipse solar

La Patagonia tendrá un lugar privilegiado para observar el eclipse solar de febrero. Esquel, en Chubut, será uno de los puntos destacados para disfrutar de este espectáculo astronómico, aunque el fenómeno también podrá apreciarse desde otras localidades de Río Negro. La franja de anularidad atravesará distintos sectores de Chubut y continuará su recorrido hacia la provincia de Buenos Aires.

El fenómeno se produce porque la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero en este caso se encuentra a una distancia suficiente como para que su tamaño aparente sea ligeramente menor al del disco solar. De esta manera, no consigue taparlo completamente y queda expuesto el borde luminoso del Sol.

Entre los lugares argentinos desde los que se podrá observar la fase anular también aparecen El Bolsón, Trevelin, San Antonio Oeste, Las Grutas, Viedma, Bahía Blanca y Mar del Plata, aunque la duración y las condiciones exactas variarán según la ubicación.

En el caso de Esquel, autoridades y prestadores turísticos ya comenzaron a preparar propuestas vinculadas al astroturismo de cara al evento. La ciudad se encuentra dentro de la franja de anularidad y podrá disfrutar del “anillo de fuego” durante varios minutos.

Eclipse solar anular.

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