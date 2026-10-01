“Tu Turrito”: el alfajor que nació en Merlo, cuesta menos de $700 y ya es furor en los kioscos de zona oeste. Foto: tuturrito

En los kioscos de la zona oeste del conurbano bonaerense comenzó a sonar un nuevo nombre que ya despierta curiosidad entre consumidores y comerciantes. Se trata de “Tu Turrito”, un alfajor nacido en el partido de Merlo que, a pocos días de su lanzamiento, busca abrirse camino en uno de los mercados más competitivos de la industria alimenticia argentina.

La propuesta surge en un contexto donde el consumidor mira cada vez más de cerca la relación entre calidad y precio. Con ese objetivo, la marca apuesta a ofrecer una alternativa accesible sin resignar sabor ni tamaño. Cada unidad pesa alrededor de 50 gramos y está disponible en tres variedades clásicas: dulce de leche, chocolate y membrillo.

Actualmente, los alfajores pueden encontrarse en comercios y kioscos de cercanía por un precio que oscila entre los $600 y $700, ubicándose dentro del segmento económico del mercado.

El nuevo alfajor "Tu Turrito" y sus tres tipos de variedades: negro, blanco y turrifruti. Foto: tuturrito

El alfajor de $700 que nació en Merlo y ya empieza a llamar la atención en los kioscos

Detrás de este emprendimiento se encuentra Marcelo Basilotta, quien impulsó una marca con una identidad fuertemente ligada al conurbano bonaerense. La estrategia combina la tradición pastelera argentina con una estética popular y códigos culturales que remiten a la vida cotidiana de los barrios del oeste.

Lejos de posicionarse como un producto premium, “Tu Turrito” busca instalarse como una opción de consumo diario. La idea es acompañar momentos habituales de los argentinos: una merienda, el mate de la tarde o un viaje en tren rumbo al trabajo.

El alfajor "Tu Turrito" negro, relleno de dulce de leche con baño de repostería semiamargo. Foto: tuturrito

Esta cercanía con los consumidores forma parte central de la construcción de la marca, que apuesta por revalorizar los sabores simples y familiares que históricamente tuvieron un lugar en la mesa de millones de personas.

Calidad, expansión nacional e identidad barrial: la apuesta detrás de “Tu Turrito”

Desde la empresa sostienen que fabricar un alfajor implica mucho más que producir un alimento de consumo masivo. En su sitio oficial destacan que cada etapa del proceso de elaboración recibe especial atención, desde la selección de los ingredientes hasta los controles de calidad finales.

El alfajor "Tu Turrito" blanco, relleno de dulce de leche con baño de repostería fantasía blanco. Foto: tuturrito

Según explican sus responsables, el objetivo es garantizar un producto que cumpla con las expectativas de quienes eligen la marca, manteniendo estándares de calidad competitivos dentro de una franja de precios accesible.

Si bien el fenómeno comenzó en Merlo y se extiende progresivamente por distintos puntos de la zona oeste, los planes son mucho más ambiciosos. Los impulsores del proyecto apuntan a consolidarse dentro del segmento de los alfajores económicos y competir de igual a igual con las marcas tradicionales que dominan las góndolas y los kioscos de todo el país.

Con una identidad propia, una estrategia centrada en el bolsillo del consumidor y una fuerte impronta local, “Tu Turrito” busca transformarse en uno de los nuevos protagonistas del mercado. El desafío recién comienza, pero ya consiguió un objetivo clave para cualquier lanzamiento: generar conversación y despertar interés entre quienes pasan cada día frente al mostrador de un kiosco.

El alfajor "Tu Turrito" turrifruti, relleno de dulce de membrillo con baño de repostería fantasía blanco. Foto: tuturrito

La visión y los valores del alfajor “Tu Turrito”, la nueva golosina de zona oeste

Visión

“El objetivo es construir una de las marcas de alfajores más queridas de la Argentina, reconocida por su calidad, su identidad y la cercanía con la gente”, subrayó la marca.

“Aspiramos a estar presentes en cada kiosco, almacén, supermercado y punto de venta del país, desarrollando una empresa sólida, innovadora y sostenible, capaz de crear nuevos productos sin perder la esencia que dio origen a este proyecto”, indicó.

“Queremos que, con el paso de los años, Tu Turrito sea sinónimo de confianza, sabor y orgullo argentino”, concluyó.

Los valores