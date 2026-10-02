Fue “la cocina del mundo”, entró en decadencia en los años 70 y hoy conserva el pueblo industrial más sorprendente de Entre Ríos

Pueblo Liebig fue uno de los mayores centros industriales de la Argentina Foto: Instagram @turismopuebloliebig

A orillas del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, existe un pequeño pueblo donde las calles parecen conservar intacta la memoria de otra época. Se trata de Pueblo Liebig, una localidad cuyo destino estuvo ligado durante décadas a una enorme fábrica de alimentos que exportaba sus productos a diferentes partes del mundo.

El lugar se encuentra a unos 10 kilómetros de Colón y todavía mantiene una particular organización urbana, con viviendas para los trabajadores, residencias para el personal jerárquico, espacios comunitarios y construcciones industriales.

Todo fue diseñado alrededor de una misma actividad: la producción de extracto de carne y corned beef. La planta alcanzó semejante volumen de trabajo que comenzó a ser conocida como “la cocina del mundo”.

Pueblo Liebig: el origen de una localidad levantada alrededor de una fábrica

La historia de Pueblo Liebig se remonta al último cuarto del siglo XIX, cuando funcionaba en la zona un pequeño saladero. Sin embargo, el cambio decisivo ocurrió en 1903, cuando la compañía Liebig’s Extract of Meat Company Limited adquirió el saladero O’Connor y lo convirtió en la denominada Fábrica Colón.

A pocos kilómetros de Colón, un pueblo entrerriano conserva antiguas casas obreras Foto: Instagram @turismopuebloliebig

La empresa comenzó a producir extracto de carne y conservas mediante un procedimiento relacionado con las investigaciones del químico alemán Justus von Liebig. La abundancia de ganado en Sudamérica permitía elaborar estos productos a gran escala y a un costo menor que en Europa.

Con el crecimiento del establecimiento aparecieron casas, calles, servicios esenciales y espacios de encuentro para los trabajadores. A diferencia de otras localidades que incorporaron fábricas dentro de una estructura urbana existente, en este caso fue la industria la que organizó completamente al pueblo.

La fábrica entrerriana que llegó a alimentar al mundo

Hacia 1910, el crecimiento de la planta era extraordinario. La empresa poseía alrededor de 44.000 hectáreas distribuidas entre Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

En los períodos de mayor actividad se faenaban hasta 1.500 animales por día y trabajaban aproximadamente 3.500 obreros, distribuidos en turnos diurnos y nocturnos.

Su fábrica alimentó a millones de personas y dejó un sorprendente legado histórico Foto: Instagram @turismopuebloliebig

La producción ganó todavía más protagonismo durante las dos guerras mundiales. Las latas de corned beef se convirtieron en un alimento ideal para los soldados por su facilidad de conservación y traslado. Parte de los cargamentos salía desde el puerto ubicado sobre el río Uruguay con destino a Europa.

El frigorífico funcionaba como una verdadera ciudad industrial. La compañía administraba servicios como el agua potable, la electricidad y la recolección de residuos. Para cientos de familias, la vivienda y la rutina cotidiana dependían directa o indirectamente de la planta.

Sin embargo, la organización también reflejaba las diferencias sociales. Los obreros vivían en sectores conocidos como La Hilera y La Canaleta, mientras que los directivos ocupaban chalets más amplios, rodeados de jardines y con una marcada influencia arquitectónica inglesa.

La particular construcción que dividía a Pueblo Liebig

Uno de los elementos más llamativos era La Manga, un corredor utilizado para trasladar el ganado hasta la fábrica. Su recorrido atravesaba la localidad y funcionaba, además, como una frontera simbólica entre las viviendas obreras y las residencias del personal jerárquico.

El pasadizo contaba con elevados tirantes de madera y portones que se cerraban a medida que avanzaban los animales. Actualmente, su trazado permite comprender la curiosa estructura urbana y social que tuvo la localidad durante buena parte del siglo XX.

Hoy, sus calles conservan las huellas de un pasado industrial Foto: Instagram @turismopuebloliebig

Caminar por Pueblo Liebig permite leer aquella división directamente sobre el paisaje, ya que muchas de sus construcciones todavía conservan las diferencias que existían entre trabajadores y administradores.

El cierre que terminó con una forma de vida

Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó un largo proceso de transformación. Los cambios tecnológicos, las nuevas preferencias de los consumidores y las modificaciones en los mercados europeos afectaron la demanda.

En 1970, el establecimiento cerró durante un año y luego volvió a funcionar bajo la administración de otras firmas. La compañía original se retiró de la Argentina en 1980, aunque la actividad continuó de manera cada vez más reducida.

Fue conocida como “la cocina del mundo” y tuvo miles de trabajadores Foto: Instagram @turismopuebloliebig

Con el paso del tiempo disminuyó notablemente la cantidad de empleados y parte de las instalaciones fue desmantelada. Para una comunidad nacida alrededor del frigorífico, la decadencia industrial significó mucho más que la pérdida de puestos laborales: también terminó un sistema de vida que había definido su identidad durante generaciones.

De gigante industrial a destino histórico de Entre Ríos

Lejos de quedar completamente abandonado, Pueblo Liebig encontró una nueva oportunidad en la conservación patrimonial y el turismo.

Sus antiguas viviendas obreras, los chalets, la chimenea, el sector portuario y los restos de la fábrica forman un conjunto ideal para conocer una parte fundamental de la historia productiva argentina.

La localidad fue declarada Bien de Interés Industrial Nacional y ofrece recorridos que permiten interpretar el funcionamiento de la planta y la vida de sus habitantes. Entre sus atractivos aparecen el Paseo de La Manga, la capilla del Sagrado Corazón y el monumento dedicado a la lata de corned beef.

Su cercanía con el río Uruguay permite combinar la experiencia histórica con playas, pesca, kayak y paseos en canoa. Así, el destino reúne naturaleza, arquitectura industrial y memoria obrera.

Hoy, mientras la antigua chimenea permanece como testigo del pasado, las calles recuerdan el momento en que una pequeña localidad entrerriana produjo alimentos para millones de personas. Pueblo Liebig ya no es la gigantesca cocina que abastecía al mundo, pero conserva la memoria de una de las comunidades industriales más singulares de la Argentina.