Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand: “En proceso”

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

La salud de Mirtha Legrand a sus 99 años sigue siendo un tema de agenda. Este viernes 2 de octubre, se conoció un nuevo parte médico del Sanatorio Mater Dei, el cual informó que la conductora se encuentra en una habitación común y “en proceso de recuperación para volver a su casa”.

Según el informe, la “Chiqui” está “con seguimiento kinésico, nutricional y clínico. Agradecemos especialmente el trato y respeto dispensado a la señora y su familia”.

Desde el centro médico señalaron además que, de no mediar inconvenientes, el próximo parte médico de sobre la salud de Mirtha Legrand será difundido el lunes 5 de octubre.

Por qué internaron a Mirtha Legrand

La conductora de 99 años fue internada en el Sanatorio Mater Dei de manera preventiva tras sufrir una bronquitis derivada de un cuadro gripal que venía arrastrando desde días atrás. La situación obligó a suspender la grabación de su programa y a que su nieta, Juana Viale, la reemplazara en la conducción mientras permanecía bajo observación médica.

Según el primer parte médico difundido por el centro de salud, la conductora ingresó con un cuadro respiratorio bronquial y quedó internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand. Foto: La Noche de Mirtha

Días después, la salud de la histórica figura televisiva volvió a generar preocupación cuando debió ser nuevamente internada por un cuadro compatible con neumopatía. Sin embargo, los informes indicaron que permanecía estable y que la internación tenía como objetivo realizar controles, estudios y seguimiento especializado. Su familia agradeció las muestras de afecto y pidió respeto por su recuperación.

Qué es la neumopatía, la afección que sufre Mirtha Legrand

La neumopatía forma parte de un conjunto de enfermedades respiratorias que pueden ser causadas por sustancias tóxicas o, en su defecto, por enfermedades autoinmunes y que comprometen a los pulmones.

Los síntomas de una neumopatía pueden variar según el caso del paciente, pero en líneas generales los indicios primarios de la enfermedad respiratoria pueden ser:

Falta de aire

Tos

Fiebre

Dolor en el pecho

Cansancio

Presión arterial baja

Cansancio y malestar general

La neumopatía puede presentarse en un organismo por diversas causas entre las que se encuentran: infecciones (como virus o bacterias) o sustancias nocivas (inhalación de polvo, humo, químicos), entre otras.