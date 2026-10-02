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A comienzos de 1810, Santiago de Liniers se instaló en una estancia de 350.000 hectáreas en Córdoba: tenía molinos, telares, ganado y un enorme tajamar

El antiguo virrey eligió una extraordinaria propiedad de Alta Gracia para alejarse de la vida política. Sin embargo, su retiro duró apenas unos meses y terminó relacionado con uno de los episodios más dramáticos de la Revolución de Mayo.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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La estancia cordobesa donde vivió Santiago de Liniers llegó a ocupar 350.000 hectáreas
La estancia cordobesa donde vivió Santiago de Liniers llegó a ocupar 350.000 hectáreas Foto: Argentina.gob.ar.
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En el corazón de las sierras de Córdoba, una construcción de gruesos muros conserva una historia atravesada por jesuitas, trabajadores esclavizados, militares y protagonistas de la Revolución de Mayo. Se trata de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, una propiedad rural que llegó a extenderse sobre unas 350.000 hectáreas y que quedó vinculada para siempre con Santiago de Liniers.

El militar francés había alcanzado una enorme popularidad después de su actuación durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807. Convertido en héroe de la Reconquista y más tarde en virrey del Río de la Plata, decidió instalarse en Alta Gracia luego de abandonar el poder.

Allí esperaba comenzar una vida tranquila junto con su familia. Lo que no podía imaginar era que su refugio quedaría en el centro de la transformación política más importante de aquellos años.

Una estancia con ganado, talleres y producción propia

La historia de la propiedad había comenzado mucho antes de la llegada de Liniers. En 1643, Alonso Nieto de Herrera donó las tierras a la Compañía de Jesús. Los religiosos desarrollaron un enorme establecimiento agrícola, ganadero y manufacturero destinado a sostener económicamente al Colegio Máximo.

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En sus campos se criaban mulas, vacas, caballos, ovejas y cabras. Además, se cultivaban granos y se elaboraban tejidos. La estancia no funcionaba solamente como una residencia rural, sino como un verdadero centro de producción.

Alta Gracia
Contaba con molinos, talleres, ganado y un avanzado sistema hidráulico Foto: Argentina.gob.ar.

Alrededor de sus edificios principales existían corrales, depósitos, hornos para fabricar ladrillos y tejas, una carpintería, una herrería, una jabonería y varios telares.

Una parte considerable del trabajo era realizada por cerca de doscientas personas africanas esclavizadas, cuya participación fue fundamental para sostener la producción y el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

El enorme tajamar que movía sus molinos

Uno de los elementos más sorprendentes de la estancia era su sistema hidráulico. Los jesuitas construyeron un gran tajamar alimentado mediante acequias, que permitía almacenar y distribuir el agua.

Alta Gracia
Su historia quedó atravesada por la Revolución de Mayo Foto: Argentina.gob.ar.

Ese recurso no solo era utilizado para regar las huertas. También proporcionaba energía para el funcionamiento de dos molinos harineros y un batán, una máquina empleada para trabajar y compactar los tejidos.

La residencia y la iglesia fueron organizadas alrededor de un patio rectangular. La casona tenía dos plantas, galerías abovedadas y una importante escalera central, mientras que el templo incorporaba detalles del barroco italiano tardío.

El retiro de Liniers duró apenas unos meses

Después de dejar el cargo de virrey, Liniers se trasladó a Córdoba y habitó durante algunos meses la antigua residencia jesuítica. Buscaba mantenerse alejado de los conflictos políticos, pero los acontecimientos de mayo de 1810 frustraron sus planes.

Cuando en Buenos Aires se formó la Primera Junta, el antiguo virrey se negó a reconocer a las nuevas autoridades. Fiel a la Corona española, se incorporó al movimiento de resistencia organizado en Córdoba.

Santiago de Liniers
Santiago de Liniers

La reacción del gobierno revolucionario fue inmediata. Desde Buenos Aires partió una expedición militar para neutralizar a los opositores. Las fuerzas de Liniers se dispersaron y el exvirrey fue capturado cuando intentaba avanzar hacia el norte.

Finalmente, el 26 de agosto de 1810, fue fusilado junto con otros dirigentes de la contrarrevolución. Su muerte dejó una de las grandes contradicciones de la historia argentina: el hombre celebrado por expulsar a los británicos terminó ejecutado por enfrentarse al primer gobierno patrio.

Qué conserva actualmente la estancia de Alta Gracia

En la propiedad funciona actualmente el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. Allí todavía pueden conocerse la residencia de dos niveles, el patio central, el obraje, el tajamar y sectores relacionados con el antiguo sistema productivo.

Alta Gracia
Santiago de Liniers vivió en una enorme estancia de Córdoba Foto: Argentina.gob.ar.

El conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional y, en el año 2000, quedó incorporado al Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con la Manzana Jesuítica y otras estancias cordobesas.

Más de dos siglos después, el lugar elegido por Liniers para escapar de las tensiones políticas continúa en pie. Su retiro duró apenas unos meses, pero dejó una historia marcada por la producción rural, el trabajo esclavizado y el nacimiento de una nueva época.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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