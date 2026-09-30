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Los jardineros la recomiendan: la planta que anticipa la lluvia, tiene aroma alimonado y produce ramilletes con hermosas espigas florales

Se trata de un ejemplar que puede crecer en jardines, patios y terrazas. Su aroma puede hacerse más evidente cuando aumenta la humedad antes de una lluvia.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Plantas de cedrón
Plantas de cedrón Foto: Pinterest
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Hay algunas plantas que son infaltables en el hogar, mientras que otras se destacan por ser un descubrimiento reciente de los jardineros. Este es el caso del cedrón, también conocido hierbaluisa o verbena de limón, que no solo perfuma los espacios, sino que además sus propiedades son tan valoradas que disciplinas tales como el Feng Shui hacen uso de ellas.

Se trata de un arbusto originario de Sudamérica que se destaca tanto por su fragancia como por sus pequeñas flores agrupadas en espigas. Puede alcanzar alrededor de 2,5 metros, aunque admite podas para controlar su tamaño.

Plantas de cedrón Foto: Pinterest

Pero además de su valor ornamental, es una especie apreciada por sus hojas aromáticas, que se utilizan tradicionalmente para preparar infusiones. Su cultivo doméstico no requiere grandes conocimientos, pero sí algunos cuidados básicos relacionados con la luz, el riego y el drenaje.

Aroma alimonado: cómo funciona la predicción meteorológica natural del cedrón

Una de las curiosidades más conocidas del cedrón es que, dentro de la sabiduría popular, su fragancia se desprende mucho mejor cuando llueve. De hecho, cuando se aproxima una precipitación, suelen aumentar la humedad ambiental y disminuir la presión atmosférica.

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Estos cambios pueden modificar la forma en que se perciben los compuestos aromáticos presentes en las hojas. Con una mayor humedad, las hojas se hidratan y algunos de sus componentes volátiles pueden liberarse con mayor facilidad, haciendo que el característico perfume cítrico resulte más evidente.

Por eso, existe la creencia de que cuando el cedrón huele más intensamente a limón, la lluvia se acerca. De hecho, muchas personas lo utilizan como una especie de “medidor meteorológico” asociado a las condiciones ambientales.

Plantas de cedrón Foto: Pinterest

Luz y ubicación ideal: dónde colocar la planta dentro o fuera del hogar

El cedrón es principalmente una planta de exterior y necesita una buena cantidad de luz solar para crecer con vigor y conservar la intensidad de su perfume. Una ubicación con varias horas de sol directo resulta adecuada, especialmente durante la primavera y el verano.

Puede plantarse directamente en el jardín o mantenerse en una maceta amplia en un balcón, patio o terraza. También es una buena opción para colocar cerca de zonas de paso, ya que el movimiento y el contacto con las hojas permiten percibir con mayor facilidad su fragancia.

Cabe destacar que el gran enemigo del sedrón es el invierno, debido a que el frío intenso y las heladas prolongadas pueden provocar la caída de las hojas y afectar las ramas más jóvenes.

Frecuencia y técnicas de riego recomendadas para su correcto desarrollo

El cedrón tiene cierta tolerancia a los períodos secos, pero necesita un aporte de agua regular durante las épocas de mayor crecimiento. La primavera y verano son los momentos en los que requiere mayor atención al riego.

Una buena regla consiste en comprobar la superficie del sustrato antes de volver a regar. Cuando los primeros centímetros se hayan secado, se puede aportar agua de manera abundante hasta que salga por los agujeros inferiores de la maceta.

Lo importante es evitar los riegos automáticos o excesivos cuando la tierra todavía permanece húmeda. El exceso de agua puede provocar problemas en las raíces, especialmente si el recipiente no cuenta con un drenaje adecuado. Durante el invierno, cuando la planta reduce su actividad, los riegos deben espaciarse y adaptarse a las condiciones climáticas.

Sustrato y drenaje: los elementos clave para evitar el encharcamiento

Uno de los aspectos fundamentales para cultivar cedrón es elegir un sustrato liviano y con buen drenaje. La planta no se lleva bien con los suelos pesados que acumulan agua durante largos períodos.

Para una maceta, puede utilizarse una mezcla de tierra o sustrato para jardín con materia orgánica y componentes que favorezcan la aireación, como perlita o grava. Además, el recipiente debe tener agujeros en la base para permitir que el exceso de agua salga correctamente.

Cómo influye la humedad ambiental en la emisión de su fragancia a limón

La humedad es uno de los factores que pueden modificar la percepción del aroma del cedrón. Cuando el ambiente cambia antes de una lluvia, las hojas pueden hidratarse y liberar con mayor facilidad determinados compuestos volátiles. Esto explica por qué el perfume puede resultar más intenso en determinadas condiciones meteorológicas.

Para disfrutar de su perfume, una buena ubicación es aquella en la que las personas puedan acercarse a la planta. Al tocar suavemente las hojas, también se libera su característico aroma cítrico.

Plantas de cedrón Foto: Pinterest

Cuidados de mantenimiento, según la estación del año

Durante los meses de primavera y verano, el cedrón entra en su etapa de mayor actividad, ya que aprovecha la exposición solar, los riegos regulares y la vigilancia del sustrato para crecer y desarrollar sus flores.

Por el contrario, con la llegada del otoño, se puede realizar una poda ligera para controlar el tamaño, retirar ramas dañadas y favorecer una estructura más compacta. Esta tarea también permite preparar la planta para los meses de menor crecimiento.

Durante el invierno, el cedrón puede perder parte o la totalidad de sus hojas, especialmente en zonas frías. No necesariamente significa que la planta esté muriendo: es un comportamiento asociado a su ciclo y a las bajas temperaturas. Si existe riesgo de heladas fuertes, conviene protegerla o trasladar la maceta a un lugar resguardado.

Con una ubicación luminosa, un sustrato que drene bien y un riego equilibrado, el cedrón puede mantenerse durante años y convertirse en una de esas plantas que, además de decorar el jardín o la terraza, aportan un aroma fresco y alimonado al hogar.

PlantasJardínPrimavera
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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