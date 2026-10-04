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Los jardineros coinciden: la planta que tiene espigas de colores, aroma intenso y es perfecta para espacios reducidos

Se trata de una especie que despliega todo su esplendor en octubre y que, gracias a su fragancia dulce, puede llenar el jardín de perfume tropical.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Plantas de jacinto
Plantas de jacinto Foto: Pinterest
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Con la llegada de la primavera, las plantas se convierten en las grandes protagonistas gracias a sus colores y texturas. Pero hay una en particular que es difícil de ignorar gracias a su perfume: el jacinto, una planta bulbosa que combina una floración llamativa y una fragancia reconocible en la estación primaveral.

El jacinto oriental (científicamente llamado como Hyacinthus orientalis) desarrolla tallos erguidos cubiertos por numerosas flores pequeñas, que se agrupan formando las características espigas. Pueden encontrarse ejemplares en distintos tonos, entre ellos violeta, rosa, blanco y amarillo, por lo que resultan especialmente atractivos para decorar jardines y espacios exteriores, sin ocupar demasiado espacio.

Plantas de jacinto Foto: Pinterest

Jacintos: la planta que anuncia la llegada de la primavera con su perfume

Una de las grandes particularidades de esta planta es su aroma dulce y potente. La fragancia procede de distintos compuestos orgánicos volátiles liberados por las flores y puede percibirse con especial intensidad cuando las temperaturas son más frescas, como ocurre durante las primeras horas del día y al anochecer.

Por este motivo, no es casualidad que esta especie esté estrechamente asociada con la llegada de la primavera. De hecho, los jacintos se encuentran entre las primeras flores de esta estación y son valorados tanto por su apariencia como por su perfume.

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Su fragancia también explica porqué es una gran alternativa para tener en macetas y canteros cercanos a la ventana: se concentra en lugares específicos, dejando un halo perfumado durante toda la primavera.

Plantas de jacinto Foto: Pinterest

Cómo cuidar los jacintos para disfrutar sus flores

Los jacintos son plantas bulbosas que pueden cultivarse tanto en jardines como en macetas, siempre que tengan un sustrato con buen drenaje. El exceso de agua puede favorecer la pudrición del bulbo, por lo que resulta fundamental evitar los encharcamientos.

Para cultivarlos en el hogar, una de las claves está en elegir un recipiente que tenga agujeros en la base y utilizar un sustrato que permita eliminar rápidamente el exceso de humedad.

En cuanto a la ubicación, necesitan buena iluminación. Pueden desarrollarse a pleno sol o en semisombra, mientras que si se cultivan dentro de casa conviene colocarlos en un sector luminoso y fresco, alejados de fuentes de calor.

Plantas de jacinto Foto: Pinterest

Una vez que aparecen las flores, es importante disfrutar de su floración sin descuidar el riego. Después de la etapa de floración, el follaje necesita tiempo para continuar acumulando nutrientes en el bulbo. Cuando las hojas comienzan a marchitarse naturalmente, se puede reducir progresivamente el riego.

Con los cuidados adecuados, los jacintos pueden convertirse en una de las grandes atracciones de un jardín primaveral: sus espigas llenas de flores aportan color y su perfume intenso convierte a la planta en una experiencia que no depende solamente de la vista.

PlantasJardínPrimavera
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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