Cáscaras de limón y bicarbonato: por qué recomiendan esta mezcla casera para retirar la suciedad de la cocina

El limón y el bicarbonato para limpiar la cocina Foto: Foto: Gemini

Luego de usar un limón para cocinar las cáscaras suelen terminar en la basura, pero sin embargo, pueden llegar a tener una segunda vida para aprovechar todas sus propiedades y beneficios. Combinadas con bicarbonato de sodio y un poco de agua, permiten elaborar una pasta sencilla que puede ayudar a retirar restos de suciedad de determinadas superficies.

Se trata de un truco casero que funciona como una gran alternativa para aquellas personas que quieren aprovechar mejor los ingredientes que hay en el hogar para limpiar.

Sin embargo, es importante saber que no sirve para todas las superficies ni reemplaza a los productos específicos para eliminar manchas difíciles o desinfectar. Para utilizarlo de manera segura, es importante conocer cómo prepararlo y qué precauciones tomar.

No tires las cáscaras de limón: el truco casero con bicarbonato para limpiar la cocina

Cómo preparar el limpiador casero con cáscaras de limón y bicarbonato

La preparación requiere pocos ingredientes y se realiza en unos minutos. El bicarbonato aporta una acción ligeramente abrasiva que puede facilitar la remoción de suciedad superficial, mientras que la cáscara de limón contribuye con su aroma característico.

Para elaborarlo, se necesitan las cáscaras de un limón, dos cucharadas de bicarbonato de sodio y unas gotas de agua.

El procedimiento es sencillo:

Lavar las cáscaras : enjuagarlas bien para retirar restos de suciedad y cortarlas en pedacitos pequeños.

Agregar el bicarbonato: colocar las cáscaras en un recipiente limpio e incorporar las dos cucharadas.

Incorporar el agua: añadir unas gotas de a poco hasta conseguir una pasta húmeda que se pueda extender.

Aplicar la preparación: distribuir una pequeña cantidad sobre la superficie elegida con una esponja suave, sin frotar con demasiada fuerza.

Enjuagar y secar: retirar todos los restos con agua y pasar un paño limpio.

Lo recomendable es preparar solo la cantidad que se vaya a utilizar en el momento, en lugar de guardar la mezcla durante varios días.

Limón, sal y detergente: el truco casero para limpiar la cocina y quitar la grasa Foto: Gemini IA

Para qué sirve y dónde se puede usar la mezcla con cáscara de limón para limpiar la cocina

El limpiador casero puede utilizarse para la limpieza suave de algunas superficies resistentes, como determinadas zonas de la pileta de la cocina. También puede ayudar a retirar residuos superficiales y aportar un aroma cítrico agradable.

Sin embargo, su eficacia depende del material y del tipo de suciedad a tratar. Esto se debe a que el bicarbonato tiene una textura ligeramente abrasiva, por lo que puede facilitar la limpieza mediante el frotado, pero también puede rayar ciertos acabados si se aplica con fuerza. Por eso, antes de utilizarlo, conviene hacer una prueba en una zona poco visible.

Bicarbonato de sodio y limón. Foto: Freepik

Hay superficies en las que es preferible evitar esta preparación. El limón contiene ácidos que pueden deteriorar el mármol y otras piedras naturales sensibles, mientras que el bicarbonato puede resultar abrasivo para materiales delicados. También es conveniente evitar su uso sobre aluminio y superficies con acabados que puedan dañarse.

Además, esta mezcla no debe considerarse un desinfectante ni utilizarse como sustituto de un producto específico cuando se necesita eliminar microorganismos. Tampoco hay que combinarla con lavandina ni con otros productos de limpieza.

De esta manera, las cáscaras de limón pueden tener una segunda utilidad en las tareas domésticas. La clave está en aprovecharlas para una limpieza superficial, comprobar que el material tolere la preparación y enjuagar bien después de cada aplicación.