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El clásico árbol de Navidad todo verde pasó de moda: la tendencia en 2026 que es más elegante

La moda navideña dejó atrás el clásico verde y apuesta por una ambientación serena, con tonos suaves y materiales naturales que armonizan el living.

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La decoración navideña de 2026 marcó un giro respecto a los clásicos de siempre
La decoración navideña de 2026 marcó un giro respecto a los clásicos de siempre Foto: Gemini
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La decoración navideña de 2026 marcó un giro respecto a los clásicos de siempre: el tradicional árbol verde quedó relegado y el árbol de Navidad plateado se convirtió en la opción preferida para quienes buscan un ambiente más elegante y equilibrado. Esta tendencia propone dejar de lado la saturación de colores y brillos para dar paso a una estética más serena, donde los tonos suaves y los materiales naturales son protagonistas.

El secreto está en la armonía. En lugar de llenar las ramas de bolas de todos los colores, la propuesta es elegir una paleta acotada y adornos de líneas simples. El plateado funciona como base para una decoración delicada, que suma personalidad sin recargar el espacio.

Cómo lograr que el árbol plateado se vea natural y sofisticado

Para que el árbol plateado no resulte frío ni artificial, la clave es sumar detalles que aporten calidez. Los adornos en blanco cálido, beige, gris claro y madera ayudan a suavizar el efecto metálico y a integrar el árbol con los muebles y textiles del living.

También se pueden incorporar figuras de cerámica, adornos transparentes y pequeños detalles en fibras naturales. La idea es distribuirlos de manera equilibrada, dejando espacios libres para que el árbol conserve una apariencia liviana y moderna.

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La decoración navideña de 2026 marcó un giro respecto a los clásicos de siempre
La decoración navideña de 2026 marcó un giro respecto a los clásicos de siempre Foto: Gemini

La importancia de la iluminación y la paleta de colores

La iluminación cálida es fundamental para evitar que el árbol se vea demasiado frío. Las luces LED en tonos suaves generan un contraste agradable con las ramas plateadas y refuerzan la sensación de paz. Lo ideal es colocarlas de manera uniforme, sin efectos intermitentes ni mezclas de colores intensos.

En esta tendencia, los adornos rojos, verdes intensos o azules eléctricos quedan en segundo plano o se reservan para pequeños detalles. El objetivo es lograr un árbol que se integre al ambiente y no compita visualmente con el resto de la decoración.

Una Navidad moderna y equilibrada: menos es más

El árbol plateado permite renovar la decoración navideña sin perder el espíritu de la fiesta. Combinado con textiles claros, madera y pocos adornos, suma un toque original y sofisticado sin sobrecargar el living.

La consigna es que cada elemento tenga su lugar: un árbol con una paleta limitada, luces suaves y detalles elegidos con cuidado. Así, la Navidad 2026 se vive en un espacio acogedor, equilibrado y visualmente sereno, donde la elegancia está en la simpleza.

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