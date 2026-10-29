Budín sin fruta Pamela, turrón Torroni y garrapiñada Surf: la caja navideña económica de Disco que puede conseguirse por $10.500

Las cajas navideñas de Disco ofrecen diferentes productos. Foto: Canal 26

Con la llegada de las Fiestas de fin de año, las cajas navideñas vuelven a aparecer como una alternativa para reunir los productos tradicionales de Navidad sin tener que comprarlos por separado. Entre las propuestas para 2026 se encuentra la Caja Navideña Roja de Disco, con un precio de $10.500, que incluye cinco artículos de marcas conocidas.

La opción más económica contiene budín sin fruta Pamela, pan dulce France, turrón Torroni, garrapiñada Surf y sidra La Victoria. Además, el supermercado cuenta con una propuesta más completa, denominada Caja Navideña Verde, cuyo precio informado es de $26.900 e incorpora productos como Mantecol, vino malbec y espumante.

Las cajas navideñas de Disco ofrecen diferentes productos. Foto: Canal 26

Qué trae la caja navideña Roja de Disco que cuesta $10.500

La Caja Navideña Roja es la alternativa más accesible entre las dos presentaciones informadas. Está pensada para quienes buscan contar con los productos clásicos de la mesa dulce y una bebida para brindar.

Por $10.500, el paquete incluye:

Budín sin fruta Pamela: 160 gramos.

Pan dulce con frutas France: 400 gramos.

Turrón de maní Torroni: 70 gramos.

Garrapiñada Surf: 70 gramos.

Sidra etiqueta blanca La Victoria: 720 mililitros.

La presentación reúne cuatro alimentos dulces y una sidra. La combinación permite disponer de los productos básicos para el brindis navideño en una sola compra, aunque conviene comparar su precio con el de los mismos artículos adquiridos individualmente.

Las cajas navideñas de Disco ofrecen diferentes productos. Foto: disco.com.ar

Caja navideña Verde de Disco: qué incluye la versión de $26.900

Para quienes buscan una alternativa con más variedad, la Caja Navideña Verde de Disco tiene un precio informado de $26.900 y contiene siete productos.

Su composición es la siguiente:

Budín con frutas Firenze: 200 gramos.

Mantecol: 111 gramos.

Pan dulce Marcolla: 400 gramos.

Turrón con miel Georgalos: 80 gramos.

Garrapiñada Georgalos: 80 gramos.

Vino malbec Trapiche Alaris: 750 mililitros.

Espumante extra brut Novecento: 750 mililitros.

A diferencia de la versión Roja, esta presentación incorpora dos bebidas alcohólicas y un postre de maní, además de variedades diferentes de pan dulce, budín y turrón.

Dónde comprar las cajas navideñas de Disco y qué revisar antes de pagar

Las cajas navideñas pueden consultarse a través de la tienda online de Disco y en sus sucursales, aunque la disponibilidad depende del establecimiento y del stock vigente.

También resulta conveniente revisar las cantidades incluidas, las condiciones de las promociones y los precios finales.

La comparación entre ambas presentaciones permite elegir según el presupuesto y los productos que se desean incorporar a la mesa navideña.