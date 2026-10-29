comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Budín sin fruta Pamela, turrón Torroni y garrapiñada Surf: la caja navideña económica de Disco que puede conseguirse por $10.500

El supermercado presenta una alternativa económica con cinco productos para las Fiestas. También hay una versión de $26.900 con Mantecol, vino y espumante.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Caja navideña de Disco.
Las cajas navideñas de Disco ofrecen diferentes productos. Foto: Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Con la llegada de las Fiestas de fin de año, las cajas navideñas vuelven a aparecer como una alternativa para reunir los productos tradicionales de Navidad sin tener que comprarlos por separado. Entre las propuestas para 2026 se encuentra la Caja Navideña Roja de Disco, con un precio de $10.500, que incluye cinco artículos de marcas conocidas.

La opción más económica contiene budín sin fruta Pamela, pan dulce France, turrón Torroni, garrapiñada Surf y sidra La Victoria. Además, el supermercado cuenta con una propuesta más completa, denominada Caja Navideña Verde, cuyo precio informado es de $26.900 e incorpora productos como Mantecol, vino malbec y espumante.

Caja navideña de Disco.
Las cajas navideñas de Disco ofrecen diferentes productos. Foto: Canal 26

Qué trae la caja navideña Roja de Disco que cuesta $10.500

La Caja Navideña Roja es la alternativa más accesible entre las dos presentaciones informadas. Está pensada para quienes buscan contar con los productos clásicos de la mesa dulce y una bebida para brindar.

Por $10.500, el paquete incluye:

Contenido Recomendado

Cómo hacer un árbol de Navidad con maples de huevo:la idea económica para reutilizarlos y decorar tu casa con un toque artesanal

El cartón de huevos que ibas a tirar puede convertirse en un original árbol de Navidad

Cuánto cuestan los pan dulces de Güerrín y Plaza Mayor en 2026:los precios de los clásicos más buscados para Navidad

Con una larga tradición en la gastronomía porteña, ambas confiterías se destacan por sus recetas artesanales, la abundancia de frutas secas y una elaboración que atrae a cientos de clientes durante las fiestas de fin de año.
  • Budín sin fruta Pamela: 160 gramos.
  • Pan dulce con frutas France: 400 gramos.
  • Turrón de maní Torroni: 70 gramos.
  • Garrapiñada Surf: 70 gramos.
  • Sidra etiqueta blanca La Victoria: 720 mililitros.

La presentación reúne cuatro alimentos dulces y una sidra. La combinación permite disponer de los productos básicos para el brindis navideño en una sola compra, aunque conviene comparar su precio con el de los mismos artículos adquiridos individualmente.

Caja navideña de Disco.
Las cajas navideñas de Disco ofrecen diferentes productos. Foto: disco.com.ar

Caja navideña Verde de Disco: qué incluye la versión de $26.900

Para quienes buscan una alternativa con más variedad, la Caja Navideña Verde de Disco tiene un precio informado de $26.900 y contiene siete productos.

Su composición es la siguiente:

  • Budín con frutas Firenze: 200 gramos.
  • Mantecol: 111 gramos.
  • Pan dulce Marcolla: 400 gramos.
  • Turrón con miel Georgalos: 80 gramos.
  • Garrapiñada Georgalos: 80 gramos.
  • Vino malbec Trapiche Alaris: 750 mililitros.
  • Espumante extra brut Novecento: 750 mililitros.

A diferencia de la versión Roja, esta presentación incorpora dos bebidas alcohólicas y un postre de maní, además de variedades diferentes de pan dulce, budín y turrón.

Dónde comprar las cajas navideñas de Disco y qué revisar antes de pagar

Las cajas navideñas pueden consultarse a través de la tienda online de Disco y en sus sucursales, aunque la disponibilidad depende del establecimiento y del stock vigente.

También resulta conveniente revisar las cantidades incluidas, las condiciones de las promociones y los precios finales.

La comparación entre ambas presentaciones permite elegir según el presupuesto y los productos que se desean incorporar a la mesa navideña.

NavidadSupermercados
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental:los puntos claves de la iniciativa y qué otros proyectos se tratarán en el Congreso

Congreso de la Nación Argentina. Foto: Reuters.

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa

Leonardo Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos

Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei:cómo está su salud

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

El Gobierno oficializó el bono de hasta $70.000 para jubilados en noviembre:cuánto cobrarán y el calendario completo de pagos

Si guardaste un patacón, tenés un tesoro:la cuasimoneda que marcó la crisis de 2001 se vende por hasta 350 dólares

Hasta US$1.500 por noche:cuánto cuestan los alquileres en CABA, Luján y Córdoba por la visita del papa León XIV

Internacionales

Christine Lagarde renunció a la presidencia del Banco Central Europeo meses antes del fin de su mandato

Centla Europeo Christine Lagarde. Foto: EFE.

“Reanude con marcha normal”:el estremecedor audio del diálogo entre el centro de control y una maquinista antes del choque de trenes en España

Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro se proclamó “líder” de Brasil y agradeció a Milei y Trump