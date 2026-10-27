Camila Romano, diseñadora, sobre los looks para estas fiestas: “El body es una prenda que se adapta a todo”. Foto: Gemini

A la hora de elegir qué ponerse para Navidad en la Argentina, el desafío es doble: lograr un look elegante y, al mismo tiempo, sobrevivir a las altas temperaturas de diciembre. Para quienes buscan alternativas al vestido, la diseñadora Camila Romano propuso opciones cómodas y versátiles que se adaptan a distintos tipos de celebración.

Romano destacó al body como una prenda clave para resolver el outfit navideño: “Es una prenda que se adapta a todo. Lo podés llevar con pantalón sastrero, con falda o con jeans según el tono de la celebración”, explicó. La combinación de un body con un pantalón sastrero de tela liviana permite mantener la elegancia sin resignar frescura.

Otra alternativa es reemplazar el pantalón por una falda fluida o sumar un jean con una blusa especial. La clave, según la diseñadora, está en elegir prendas que permitan moverse con comodidad durante una cena larga, sobre todo si la reunión es al aire libre.

Lograr un look elegante y, al mismo tiempo, sobrevivir a las altas temperaturas de diciembre. Foto: Gemini

Telas livianas y accesorios metálicos: los aliados del look festivo

Romano hizo hincapié en la importancia de elegir telas adecuadas para el verano. El lino, la gasa y otros tejidos livianos son ideales para una noche de diciembre, mientras que las prendas muy pesadas pueden resultar incómodas con el calor.

Para darle un toque festivo al conjunto sin caer en el vestido tradicional, la diseñadora recomendó apostar por accesorios metálicos: “Pueden transformar un look básico en un look de celebración”, aseguró. Unas sandalias doradas o plateadas, aros llamativos o una cartera pequeña pueden aportar brillo sin necesidad de sumar prendas recargadas. Si el pantalón o la blusa ya tienen detalles brillantes, lo mejor es que el resto del conjunto sea más discreto.

Colores y combinaciones para una Navidad con estilo

El blanco, los tonos crema y los pasteles son clásicos de las fiestas de verano, pero también se puede sumar dorado o plateado en los accesorios para lograr un detalle festivo. Para una cena familiar, un pantalón de lino con una blusa liviana puede ser suficiente. Si la celebración es más formal, el body con pantalón sastrero y sandalias de fiesta permite conseguir una apariencia arreglada sin recurrir al vestido.

La clave, según Romano, es adaptar el conjunto al lugar, al tipo de celebración y, sobre todo, al calor: no hace falta estrenar un look completo para vestirse elegante en Navidad.