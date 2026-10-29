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Cómo hacer un árbol de Navidad con maples de huevo: la idea económica para reutilizarlos y decorar tu casa con un toque artesanal

Con un material que suele terminar en la basura y algunos elementos de decoración, es posible crear un adorno económico y personalizado para las Fiestas de fin de año.

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El cartón de huevos que ibas a tirar puede convertirse en un original árbol de Navidad
El cartón de huevos que ibas a tirar puede convertirse en un original árbol de Navidad Foto: Gemini IA
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Los cartones de huevo pueden tener una segunda oportunidad antes de terminar en el tacho de basura, ya que con un poco de creatividad y algunos elementos básicos, pueden transformarse en un adorno navideño para la decoración del hogar.

Se trata de una idea capaz de ejecutarse con los niños pequeños de la casa y darle un toque distinto a la Navidad. La propuesta permite reutilizar materiales cotidianos, reducir residuos y crear una pieza decorativa adaptada a los colores y al estilo de cada ambiente.

Lo importante, es separar bien el cartón, darle forma, elegir todos los detalles y utilizar los elementos necesarios sin necesidad de gastar de más.

El cartón de huevos que ibas a tirar puede convertirse en un original árbol de Navidad
El cartón de huevos que ibas a tirar puede convertirse en un original árbol de Navidad Foto: Gemini IA

Cómo hacer un árbol de Navidad con cartón de huevos

Para realizar esta manualidad, conviene reunir los materiales antes de comenzar. La cantidad dependerá del tamaño que se quiera conseguir y del diseño elegido.

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Materiales necesarios:

  • Cartones de huevos limpios y secos.
  • Tijera.
  • Pegamento o silicona apta para manualidades.
  • Pintura acrílica verde.
  • Pincel.
  • Adornos pequeños, como estrellas, cintas o pompones.
  • Una base firme de cartón para sostener la estructura.
El cartón de huevos que ibas a tirar puede convertirse en un original árbol de Navidad
El cartón de huevos que ibas a tirar puede convertirse en un original árbol de Navidad Foto: Gemini IA

Paso a paso para armar el árbol navideño

  1. Recortar el cartón: separá las partes con forma de cono o los pequeños compartimentos del envase. Estas piezas servirán para construir las diferentes secciones del árbol.
  2. Preparar la estructura: organizá los recortes desde los más grandes hasta los más pequeños, de manera que la figura tenga una base ancha y una punta superior. Si el cartón no tiene la forma necesaria, podés recortar y adaptar las piezas.
  3. Unir las partes: pegá los elementos con cuidado y dejá que el adhesivo se seque por completo antes de continuar. Para que el árbol mantenga el equilibrio, fijalo sobre una base resistente.
  4. Pintar y decorar: aplicá pintura verde y esperá a que se seque. Después, agregá pequeños adornos, puntos de colores o una estrella en la parte superior.
  5. Elegir dónde colocarlo: una vez terminado, podés ubicarlo sobre una mesa, una repisa o un escritorio. Si hacés varios árboles de distintos tamaños, también podés crear un pequeño conjunto decorativo.
El cartón de huevos que ibas a tirar puede convertirse en un original árbol de Navidad
El cartón de huevos que ibas a tirar puede convertirse en un original árbol de Navidad Foto: Gemini IA

Una idea económica para decorar en Navidad

Reutilizar el cartón de huevos es una forma de aprovechar un material cotidiano y convertirlo en un objeto decorativo. El resultado dependerá de los recortes, los colores y los detalles que se incorporen durante el armado.

Para obtener una terminación más prolija, es recomendable trabajar con el cartón seco y evitar sobrecargarlo de pintura o pegamento, ya que la humedad puede deformarlo. Si la manualidad se realiza con chicos, conviene que una persona adulta supervise el uso de tijeras y silicona caliente.

Con pocos materiales y un procedimiento sencillo, este proyecto permite crear un árbol navideño artesanal y darle un nuevo uso a un envase que habitualmente se descarta.

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