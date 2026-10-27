comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los envoltorios de regalos navideños tradicionales pasaron de moda: la alternativa reutilizable que transforma los paquetes en 2026

El furoshiki permite envolver obsequios con un paño reutilizable y sumar un toque original a la presentación de cada regalo.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los envoltorios de regalos navideños tradicionales pasaron de moda: la alternativa reutilizable que transforma los paquetes en 2026
Los envoltorios de regalos navideños tradicionales pasaron de moda: la alternativa reutilizable que transforma los paquetes en 2026 Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A medida que se acerca la Navidad, la elección de los regalos no es el único desafío: la presentación también suma protagonismo. Mientras el papel estampado y los moños descartables siguen presentes en las vidrieras, una alternativa japonesa gana terreno y propone un giro sustentable y creativo: envolver los paquetes con tela.

La técnica, conocida como furoshiki, reemplaza los envoltorios tradicionales por un paño cuadrado que se pliega y se anuda para proteger y decorar el obsequio. Así, el envoltorio deja de ser descartable y puede reutilizarse en futuras ocasiones, o incluso convertirse en parte del regalo.

Qué es el furoshiki y cómo se usa para envolver regalos

El furoshiki tiene raíces profundas en la cultura japonesa. Originalmente, se utilizaba para transportar y proteger objetos de distintos tamaños y formas. Con el tiempo, la costumbre se adaptó a la presentación de regalos, sumando valor y significado al acto de obsequiar.

Los envoltorios de regalos navideños tradicionales pasaron de moda: la alternativa reutilizable que transforma los paquetes en 2026
Los envoltorios de regalos navideños tradicionales pasaron de moda: la alternativa reutilizable que transforma los paquetes en 2026 Foto: Gemini

Según Etsuko Yamada, especialista en la técnica y autora de libros sobre el tema, los furoshiki “tienen una larga historia” y representan “un aspecto importante de la cultura japonesa”. La versatilidad de la tela permite envolver desde cajas y libros hasta botellas o prendas, y a diferencia del papel, el paño puede guardarse y usarse una y otra vez.

Contenido Recomendado

Ni paredes blancas ni techo blanco:la tendencia en 2026 de decoración que transforma por completo un ambiente

Habitación colorida con mujeres

El clásico árbol de Navidad todo verde pasó de moda:la tendencia en 2026 que es más elegante

La decoración navideña de 2026 marcó un giro respecto a los clásicos de siempre

Cómo envolver regalos navideños con la técnica japonesa

Para aplicar el furoshiki no hace falta experiencia ni herramientas especiales. Solo se necesita un paño cuadrado, flexible y del tamaño adecuado para el objeto a envolver. El método básico consiste en colocar el regalo en el centro, cruzar dos esquinas sobre el paquete y unir las otras dos con un nudo.

Existen diferentes tipos de nudos, como el ma-musubi (cuadrado y firme) o el hitotsu-musubi (simple, ideal para formar una bolsa). La elección de la tela también suma personalidad: se pueden usar pañuelos, retazos o paños con motivos festivos, siempre que sean resistentes y lo suficientemente grandes.

Las ventajas de reemplazar el papel de regalo por tela

El principal beneficio del furoshiki es que el envoltorio no termina en la basura: puede lavarse y reutilizarse en otras fiestas o para nuevos regalos. Además, la tela se adapta a objetos de formas variadas, sin necesidad de cajas específicas.

Otra opción es elegir un paño que tenga un segundo uso, como un pañuelo o una tela decorativa, para que el envoltorio también sea parte del obsequio. Así, la propuesta combina una tradición japonesa con una forma original y sustentable de presentar los regalos, que puede acompañar a quien lo recibe mucho después de la Navidad.

DecoraciónNavidadEvergreen
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El gobierno de Milei confirmó que no felicitará a Lula da Silva por su reelección en Brasil:“No va a haber un comunicado oficial”

Milei versus Lula

Presupuesto 2027:Benegas Lynch encabezará reuniones con la oposición más dialoguista para determinar nuevos acuerdos económicos

Tras el balotaje en Brasil, Axel Kicillof aseguró que la derrota de Bolsonaro representa un rechazo al modelo de “la motosierra de Milei”

Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi:la reacción de un extenista argentino

Economía

ANSES:los jubilados que todavía deben cobrar en octubre y las fechas según el DNI

ANSES: los jubilados que todavía deben cobrar en octubre y las fechas según el DNI

Por la caída de ventas, Stellantis anticipó vacaciones y frenó la producción en sus plantas de El Palomar y Córdoba

Zona Fría:quiénes tendrán descuentos del 50% y del 20% en las tarifas de gas tras la Resolución 299/2026 del Gobierno

El Banco Central no compró reservas en una jornada financiera marcada por la reelección de Lula da Silva en Brasil

Internacionales

Tras las elecciones, aseguran que Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con destino a los Estados Unidos

Flávio Bolsonaro.

Migraciones negó que Flávio Bolsonaro haya ingresado a Argentina tras su derrota ante Lula da Silva

Investigan si Flávio Bolsonaro intentó viajar a Estados Unidos desde Argentina:retuvieron un avión privado en Puerto Iguazú

Israel define su futuro en las primeras elecciones desde el inicio de la guerra:“Deben salir a votar”, dijo Netanyahu