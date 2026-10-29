comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Manuel Balibrea, educador canino, sobre el akita inu: “Combina fuerza, nobleza y cariño, siendo un compañero excepcional para quienes comprenden y respetan su carácter”

El educador canino advirtió que esta raza japonesa, famosa por su lealtad, necesita dueños que comprendan su carácter y respeten su instinto protector.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Manuel Balibrea, educador canino, sobre el akita inu: “Combina fuerza, nobleza y cariño, siendo un compañero excepcional para quienes comprenden y respetan su carácter”
Manuel Balibrea, educador canino, sobre el akita inu: “Combina fuerza, nobleza y cariño, siendo un compañero excepcional para quienes comprenden y respetan su carácter” Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El akita inu es una de las razas más emblemáticas de Japón, reconocida tanto por su aspecto imponente como por la legendaria lealtad que la caracteriza. Sin embargo, detrás de esa imagen de nobleza, el akita inu tiene una personalidad independiente y un fuerte instinto protector, lo que implica desafíos para quienes deciden sumarlo a la familia.

Así lo explicó Manuel Balibrea, educador canino de Canine-Service, al analizar las particularidades de este perro. “El Akita combina fuerza, nobleza y cariño, siendo un compañero excepcional para quienes comprenden y respetan su carácter”, remarcó el especialista.

Un perro fiel, pero con carácter fuerte

Entre los rasgos más destacados del akita inu está el vínculo profundo que puede desarrollar con las personas con las que convive. Balibrea subrayó que se trata de una raza “extremadamente fiel a su familia, conocida por su lealtad legendaria”.

Sin embargo, esa fidelidad va de la mano de un instinto protector muy marcado. Por eso, el educador canino recomendó que la socialización desde cachorro y una educación constante son claves para lograr una convivencia equilibrada.

Contenido Recomendado

Los veterinarios coinciden sobre el ovejero alemán:“Los paseos deben combinar ejercicio físico y entrenamiento para mantenerlo activo”

El ovejero alemán necesita de 1 o 2 hora de actividad al día.

Los veterinarios coinciden sobre el tiempo de vida de los perros salchicha:“La esperanza es de 12 a 16 años”

Perros salchichas.
Akita Inu
Akita Inu

Antes de adoptar un akita inu, es fundamental entender su personalidad y sus necesidades de actividad física y estimulación mental. Balibrea advirtió que no alcanza con dejarse llevar por su apariencia o su fama de perro fiel: “Su educación y bienestar requieren compromiso y conocimiento”.

Hachiko, el símbolo mundial de la lealtad

La historia de Hachiko ayudó a que el akita inu se hiciera famoso en todo el mundo. Este perro acompañaba a su dueño, el profesor japonés Hidesaburo Ueno, y lo esperaba todos los días en la estación de Shibuya.

Tras la muerte del profesor, Hachiko siguió regresando al mismo lugar durante años, convirtiéndose en un símbolo de fidelidad. Su historia inspiró libros y películas, y consolidó la imagen del akita inu como el perro más leal.

Más allá de ese atractivo, Balibrea insistió en que una convivencia responsable implica conocer a fondo el carácter de la raza, dedicar tiempo a su educación y respetar sus necesidades específicas.

VeterinariosPerrosEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

La Universidad Nacional del Oeste distinguió a León Gieco con el título de Doctor Honoris Causa

León Gieco recibiendo el título de Doctor Honoris Causa.

Leonardo Nardini inauguró la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos

Luis Caputo se descompensó durante una visita a Catamarca con Javier Milei:cómo está su salud

Milei y Lula mantendrán el comercio entre Argentina y Brasil:qué confirmó el Gobierno en medio del viaje de Bolsonaro a EEUU

Economía

Transporte, alquileres, prepagas y más:uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Transporte, alquileres, prepagas y más: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

El Gobierno oficializó el bono de hasta $70.000 para jubilados en noviembre:cuánto cobrarán y el calendario completo de pagos

Si guardaste un patacón, tenés un tesoro:la cuasimoneda que marcó la crisis de 2001 se vende por hasta 350 dólares

Hasta US$1.500 por noche:cuánto cuestan los alquileres en CABA, Luján y Córdoba por la visita del papa León XIV

Internacionales

“Reanude con marcha normal”:el estremecedor audio del diálogo entre el centro de control y una maquinista antes del choque de trenes en España

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España.

Se buscan voluntarios para trabajar 12 horas por semana en una de las ciudades más hermosas de Ecuador:ofrecen 3 comidas, 4 días libres y tours

Desde Estados Unidos, Flávio Bolsonaro se proclamó “líder” de Brasil y agradeció a Milei y Trump

Quién es y qué se sabe de Agustín Randazzo, el argentino desaparecido en el choque de trenes en España