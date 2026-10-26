Los veterinarios coinciden sobre el tiempo de vida de los perros salchicha: “La esperanza es de 12 a 16 años”

¿Qué enfermedades pueden afectar la esperanza de vida de un perro salchicha? Foto: Freepik.

Los perros salchicha, también conocidos como dachshund o teckel, tienen una esperanza de vida de entre 12 y 16 años, según informa Purina, la empresa especializada en alimentación y cuidado de mascotas.

Si bien algunos perritos pueden superar ese rango, su longevidad está relacionada con la genética, una alimentación equilibrada, la actividad física y los controles veterinarios. Por su cuerpo alargado y sus patas cortas, necesitan una atención más especializada para prevenir problemas de columna vertebral.

Cuál es la esperanza de vida de los perros salchichas, según Purina

De acuerdo con Purina, la esperanza de vida de un perro salchicha es de 12 a 16 años, lo que convierte a la raza en una opción de compañía durante muchos años. Sin embargo, esta estimación puede variar según las condiciones de salud de cada animal.

Existen dos tamaños principales de dachshund: estándar y miniatura. Ambos comparten las características físicas de la raza, aunque presentan diferencias de altura y peso que deben tenerse en cuenta a la hora de su alimentación y actividad diaria.

Los veterinarios también aconsejan prestar atención a la higiene de las orejas, ya que, al tratarse de perros con orejas caídas, necesitan controles y limpieza adecuada para reducir el riesgo de infecciones. Foto: Freepik.

Los especialistas también destacan que estos perros tienen un nivel de energía medio y necesitan paseos diarios y momentos de juego. Su personalidad se caracteriza por la independencia, la valentía y el fuerte apego a sus familias.

Un dato particular es que los perros salchichas fueron desarrollados en Alemania para cazar tejones. Su cuerpo alargado, sus patas cortas y sus garras les permitían desplazarse por madrigueras subterráneas, características que todavía distinguen a la raza.

Qué enfermedades pueden afectar la esperanza de vida de un perro salchicha

Aunque Purina describe a los dachshund como perros generalmente saludables, advierte que presentan un mayor riesgo de sufrir lesiones de espalda, especialmente cuando tienen sobrepeso.

Una de las enfermedades que pueden afectar a esta raza es la enfermedad del disco intervertebral, que puede provocar dolor, dificultades para caminar y, en los casos más graves, pérdida de movilidad.

El exceso de peso representa un factor de riesgo porque aumenta la carga sobre su columna vertebral. Por eso, mantener una condición corporal adecuada es una de las principales recomendaciones para cuidar la salud del perro salchicha.

Además, los veterinarios también aconsejan prestar atención a la higiene de las orejas. Al tratarse de perros con orejas caídas, necesitan controles y limpieza adecuada para reducir el riesgo de infecciones.

Los especialistas destacan que estos perros tienen un nivel de energía medio y necesitan paseos diarios y momentos de juego. Foto: Freepik.

Cómo cuidar a un perro salchicha para que viva más años

La alimentación, el ejercicio y la atención veterinaria son fundamentales para mejorar la calidad de vida de estos animales.

Según las recomendaciones de Purina, es conveniente elegir una dieta adaptada a las necesidades de los perros pequeños y controlar regularmente su peso. Entre los principales cuidados se encuentran:

Alimentación equilibrada: seleccionar un alimento adecuado para su tamaño, edad y condición corporal.

Control del peso: evitar el sobrepeso para reducir las exigencias sobre su espalda.

Ejercicio diario: realizar paseos y actividades que permitan mantener una buena condición física.

Cuidado de la columna: limitar los saltos desde superficies elevadas y consultar al veterinario ante dificultades de movilidad.

Higiene de las orejas: revisarlas periódicamente para prevenir posibles infecciones.

Controles veterinarios: mantener al día las vacunas, la desparasitación y las revisiones preventivas.

Con una alimentación correcta, actividad física y atención veterinaria, estos perritos pueden mantener una buena calidad de vida con el paso de los años.