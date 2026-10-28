Los veterinarios coinciden sobre el ovejero alemán: “Los paseos deben combinar ejercicio físico y entrenamiento para mantenerlo activo”

Los veterinarios aseguran que esta raza es protectora por instinto. Foto: Foto: Gemini

El ovejero alemán es reconocido por su inteligencia y fuerza, pero para que se mantenga saludable no alcanza solo con sacarlo a caminar. Esta raza necesita una rutina que combine ejercicio físico, entrenamiento y momentos de exploración, siempre adaptados a su edad y condición.

Los paseos cumplen un rol clave: no solo ayudan a gastar energía, sino que también le permiten al perro explorar nuevos entornos, olfatear distintos estímulos y socializar con otros animales y personas de manera controlada.

Cuánto ejercicio diario necesita un ovejero alemán

El ovejero alemán es un perro activo que suele beneficiarse de una rutina diaria de movimiento y desafíos mentales. Un ejemplar adulto y sano puede requerir entre una y dos horas de actividad al día, aunque la cantidad exacta depende de su salud, temperamento y el tipo de ejercicio.

El ovejero alemán necesita de 1 o 2 hora de actividad al día. Foto: Foto: Gemini

No existe una fórmula universal: lo ideal es consultar con un veterinario para definir la rutina más adecuada. Además de los paseos, se recomienda sumar juegos de búsqueda, ejercicios de obediencia y actividades que lo inviten a resolver pequeñas tareas, para que también ejercite su concentración.

En el caso de los cachorros, es importante evitar el ejercicio intenso y repetitivo mientras sus huesos y articulaciones están en desarrollo. Las caminatas deben ser más cortas y adaptadas a su etapa de crecimiento.

Cómo deben ser los paseos para estimularlo

Para que las caminatas sean realmente beneficiosas, conviene alternar diferentes actividades y no limitarse a caminar siempre al mismo ritmo. Algunas recomendaciones para sumar a la rutina:

Combinar caminatas con entrenamiento: practicar órdenes sencillas como sentarse, esperar o acudir al llamado estimula su concentración.

Darle tiempo para olfatear: explorar los olores del entorno es fundamental para su bienestar mental.

Variar los recorridos: cambiar de camino de vez en cuando le permite descubrir nuevos estímulos, siempre en lugares seguros.

Incluir juegos de búsqueda: esconder un juguete o premios bajo supervisión lo ayuda a usar el olfato y resolver problemas.

Respetar sus pausas: si muestra cansancio, jadeo excesivo o dificultad para seguir, es clave detener la actividad y evaluar cómo se siente.

También es importante usar una correa resistente y un arnés o collar bien ajustado, elegido según las características del perro y con asesoramiento profesional si tira demasiado durante las caminatas.

Por qué el entrenamiento es clave para el ovejero alemán

El ovejero alemán se destaca por su capacidad de aprendizaje. Por eso, los ejercicios de obediencia y los juegos mentales son tan importantes como la actividad física para su bienestar.

Enseñarle órdenes básicas, practicar el llamado y premiar las conductas deseadas ayuda a construir una mejor comunicación entre el perro y su familia. Las sesiones pueden ser cortas y repetirse varias veces al día, siempre con refuerzos positivos como premios, juguetes o elogios, y evitando castigos físicos o métodos que generen miedo.

El entrenamiento también permite trabajar habilidades útiles para la vida diaria, como caminar sin tirar de la correa, esperar antes de cruzar la calle y mantener la atención ante distintos estímulos.

Qué cuidados tener al sacarlo a pasear

Aunque el ovejero alemán suele ser resistente, hay ciertos cuidados que no se pueden pasar por alto para evitar lesiones y situaciones de riesgo: