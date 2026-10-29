Rociar vinagre en la bacha de la cocina en 2026: cómo usarlo correctamente para dejarla impecable por más tiempo

Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina Foto: Gemini IA

La bacha de la cocina es una de las superficies que más se utilizan a diario, ya sea por acumular los restos de comida, grasa o residuos que pueden generar malos olores. Y aunque una limpieza frecuente puede ayudar a mantenerla en buenas condiciones, lo cierto es que existe un ingrediente mágico y económico que puede complementar la rutina en la cocina: limpiar con vinagre blanco.

Este producto se utiliza en distintas tareas gracias a su acidez, que ayuda a desprender la grasa y neutralizar los olores. Sin embargo, para poder aprovecharlo correctamente, es muy importante saber cómo aplicarlo y sobre qué materiales está prohibido limpiar con este producto.

Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina Foto: Gemini IA

Para qué sirve poner vinagre en la bacha de la cocina

El vinagre blanco puede ayudar a remover manchas superficiales, depósitos de grasa y algunos minerales que quedan después de lavar los platos. Además, puede contribuir a reducir olores determinados, aunque no reemplaza una limpieza con profunda, sobre todo cuando hay residuos en el desagüe.

Para utilizarlo, primero hay que retirar los restos de comida y lavar la superficie con detergente y agua. Después, se puede humedecer un paño con vinagre blanco diluido en agua, pasarlo por la bacha y enjuagar bien. Finalmente, secar con un trapo limpio ayuda a evitar marcas de agua y mejora el acabado.

Es importante tener en cuenta que el vinagre no desinfecta de manera confiable todas las superficies y no debe mezclarse con lavandina, ya que puede liberar gases tóxicos. Tampoco conviene utilizarlo sobre mármol, granito sensible a los ácidos, piedra natural o superficies cuyo fabricante desaconseje este producto.

Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina Foto: Gemini IA

Tips para mantener la bacha limpia y sin malos olores

Además de utilizar vinagre cuando el material lo permite, algunos hábitos sencillos ayudan a conservar la pileta en mejores condiciones:

Retirar los restos de comida: evitá que se acumulen en el desagüe, ya que pueden descomponerse y generar olores desagradables.

Limpiar después de cocinar: usá detergente y una esponja suave para eliminar grasa y residuos antes de que se adhieran.

Secar la superficie: pasar un paño después de lavar los platos ayuda a prevenir las marcas de agua y las manchas de minerales.

Limpiar el filtro del desagüe: retiralo periódicamente y eliminá los residuos que quedan atrapados.

Evitar productos abrasivos: las esponjas metálicas y los limpiadores agresivos pueden rayar o deteriorar algunos materiales.

Con estos cuidados, la bacha puede mantenerse limpia y con buen aspecto durante más tiempo. La clave está en la constancia: una rutina breve después de cada uso suele ser más efectiva que esperar a que se acumulen la suciedad y los malos olores.