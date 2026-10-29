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Rociar vinagre en la bacha de la cocina en 2026: cómo usarlo correctamente para dejarla impecable por más tiempo

Se trata de un ingrediente habitual en el hogar y que puede convertirse en un gran aliado para la limpieza diaria. Cómo aprovechar sus propiedades para reducir los malos olores.

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Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina
Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina Foto: Gemini IA
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La bacha de la cocina es una de las superficies que más se utilizan a diario, ya sea por acumular los restos de comida, grasa o residuos que pueden generar malos olores. Y aunque una limpieza frecuente puede ayudar a mantenerla en buenas condiciones, lo cierto es que existe un ingrediente mágico y económico que puede complementar la rutina en la cocina: limpiar con vinagre blanco.

Este producto se utiliza en distintas tareas gracias a su acidez, que ayuda a desprender la grasa y neutralizar los olores. Sin embargo, para poder aprovecharlo correctamente, es muy importante saber cómo aplicarlo y sobre qué materiales está prohibido limpiar con este producto.

Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina
Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina Foto: Gemini IA

Para qué sirve poner vinagre en la bacha de la cocina

El vinagre blanco puede ayudar a remover manchas superficiales, depósitos de grasa y algunos minerales que quedan después de lavar los platos. Además, puede contribuir a reducir olores determinados, aunque no reemplaza una limpieza con profunda, sobre todo cuando hay residuos en el desagüe.

Para utilizarlo, primero hay que retirar los restos de comida y lavar la superficie con detergente y agua. Después, se puede humedecer un paño con vinagre blanco diluido en agua, pasarlo por la bacha y enjuagar bien. Finalmente, secar con un trapo limpio ayuda a evitar marcas de agua y mejora el acabado.

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Es importante tener en cuenta que el vinagre no desinfecta de manera confiable todas las superficies y no debe mezclarse con lavandina, ya que puede liberar gases tóxicos. Tampoco conviene utilizarlo sobre mármol, granito sensible a los ácidos, piedra natural o superficies cuyo fabricante desaconseje este producto.

Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina
Por qué recomiendan poner vinagre en la bacha de la cocina Foto: Gemini IA

Tips para mantener la bacha limpia y sin malos olores

Además de utilizar vinagre cuando el material lo permite, algunos hábitos sencillos ayudan a conservar la pileta en mejores condiciones:

  • Retirar los restos de comida: evitá que se acumulen en el desagüe, ya que pueden descomponerse y generar olores desagradables.
  • Limpiar después de cocinar: usá detergente y una esponja suave para eliminar grasa y residuos antes de que se adhieran.
  • Secar la superficie: pasar un paño después de lavar los platos ayuda a prevenir las marcas de agua y las manchas de minerales.
  • Limpiar el filtro del desagüe: retiralo periódicamente y eliminá los residuos que quedan atrapados.
  • Evitar productos abrasivos: las esponjas metálicas y los limpiadores agresivos pueden rayar o deteriorar algunos materiales.

Con estos cuidados, la bacha puede mantenerse limpia y con buen aspecto durante más tiempo. La clave está en la constancia: una rutina breve después de cada uso suele ser más efectiva que esperar a que se acumulen la suciedad y los malos olores.

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