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Tiene 90 años, ganó 17 títulos de fisicoculturismo y todavía compite: la dieta japonesa que mantiene desde hace 40 años

Toshisuke Kanazawa volvió a competir en un campeonato mundial celebrado en España, frente a atletas varias décadas más jóvenes. El japonés, que conquistó su primer título nacional en 1960, reveló sus hábitos de alimentación y aseguró que quiere seguir subiendo al escenario hasta los 93 años.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El culturista japonés Toshisuke Kanazawa, de 90 años.
Toshisuke Kanazawa, el fisicoculturista japonés de 90 años, ganó 17 títulos nacionales y continúa compitiendo contra atletas varias décadas más jóvenes. Foto: REUTERS
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A los 90 años, cuando muchas personas llevan décadas alejadas de las competencias deportivas, Toshisuke Kanazawa continúa levantando pesas, desarrollando músculos y participando en campeonatos internacionales de fisicoculturismo. Su última aparición fue en España, donde compartió escenario con atletas que tenían varias décadas menos que él.

El japonés participó el viernes 30 de octubre en los Campeonatos Mundiales de Fitness y Culturismo de la IFBB, celebrados en Santa Susanna, cerca de Barcelona. Aunque no consiguió subir al podio, su presencia se convirtió en una de las historias más llamativas del certamen.

Detrás de su estado físico existe una trayectoria de más de seis décadas, una alimentación tradicional japonesa que mantiene desde los 50 años y una rutina de entrenamiento que puede extenderse hasta tres horas diarias. Sin embargo, el deportista todavía tiene una meta pendiente: volver a competir cuando cumpla 93 años.

El culturista japonés Toshisuke Kanazawa, de 90 años, y un competidor posan durante la final abierta de culturismo masculino máster para mayores de 50 años.
El japonés Toshisuke Kanazawa reveló los hábitos que mantiene para conservar su estado físico. Foto: REUTERS

Tiene 90 años y compite contra atletas más jóvenes: la historia de Toshisuke Kanazawa

La relación de Kanazawa con el fisicoculturismo comenzó cuando tenía apenas 20 años. Después de practicar natación, decidió concentrarse en el entrenamiento con pesas, en una época en la que esta disciplina todavía era poco conocida en Japón.

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Su dedicación comenzó a dar resultados rápidamente. En 1960 conquistó el título de Mr. Japan y repitió la hazaña en 1963. Cuatro años después, alcanzó el cuarto puesto en el prestigioso torneo internacional IFBB Universe.

Sin embargo, a los 34 años decidió abandonar las competencias y permaneció 16 años alejado de los escenarios.

Su regreso estuvo relacionado con una situación familiar. Su esposa atravesaba una enfermedad y disfrutaba verlo competir, por lo que decidió retomar la actividad. Desde entonces, el japonés construyó una segunda etapa deportiva que le permitió seguir sumando reconocimientos.

En septiembre de 2026, ganó la categoría para mayores de 85 años del All Japan Masters Fitness Championship, disputado en Hiroshima, y alcanzó su 17° título nacional.

El culturista japonés Toshisuke Kanazawa, de 90 años, y sus competidores.
Kanazawa participó en el Mundial de la IFBB 2026, celebrado en Santa Susanna, España. Foto: REUTERS

La dieta japonesa de Toshisuke Kanazawa: qué come para mantenerse en forma a los 90 años

Uno de los aspectos que más curiosidad despierta es su alimentación. A diferencia de otros deportistas que recurren a planes nutricionales complejos, Kanazawa asegura que mantiene una dieta basada en alimentos tradicionales de Japón.

“Desde que cumplí 50 años, he estado desarrollando músculo siguiendo una dieta puramente japonesa: arroz integral, natto y sopa de miso, relató.

El arroz integral aporta carbohidratos y fibra, mientras que el natto, elaborado con soja fermentada, contiene proteínas vegetales. Por su parte, la sopa de miso forma parte de la gastronomía japonesa y suele prepararse con pasta de soja fermentada.

El deportista sostiene que estos hábitos contribuyeron a mantener su condición física durante cuatro décadas. Además, asegura que evita el consumo de alcohol y tabaco.

Su preparación también incluye ejercicios de fuerza, movilidad y práctica de poses, con sesiones que pueden alcanzar las tres horas diarias. No obstante, incorpora períodos prolongados de descanso para permitir la recuperación muscular. Aunque su historia resulta sorprendente, los especialistas advierten que ningún alimento garantiza por sí solo una vida prolongada o un determinado rendimiento físico.

El culturista japonés Toshisuke Kanazawa, de 90 años.
Desde hace 40 años basa su alimentación en arroz integral, natto y sopa de miso para acompañar su entrenamiento. Foto: REUTERS

De campeón de Japón a competir en España: el desafío de un fisicoculturista de 90 años

La participación de Kanazawa en Santa Susanna se produjo durante los Campeonatos Mundiales de la IFBB, programados entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2026.

El japonés compitió en la categoría máster, destinada a participantes mayores de 50 años. Antes de subir al escenario, realizó ejercicios de calentamiento y se aplicó bronceador para destacar la definición muscular, siguiendo los mismos preparativos que sus compañeros.

Aunque terminó fuera de los primeros puestos, su presencia despertó admiración entre los asistentes. “Me gusta intentar hacer cosas que nadie más ha hecho, y más que nada quiero dedicarme al culturismo el resto de mi vida”, expresó.

Para Kanazawa, participar en estas competencias representa mucho más que obtener medallas: es una manera de desafiar sus propios límites y demostrar que todavía puede alcanzar nuevos objetivos.

El culturista japonés Toshisuke Kanazawa, de 90 años.
A los 90 años, Toshisuke Kanazawa sueña con regresar a los escenarios a los 93 y mantenerse activo hasta los 100. Foto: REUTERS

Quiere competir a los 93 años y vivir hasta los 100: el próximo objetivo del atleta japonés

Lejos de considerar que su presentación en España fue una despedida, el fisicoculturista ya piensa en regresar a una competencia internacional dentro de tres años.

Su intención es volver a subir al escenario cuando cumpla 93 años, una edad en la que podría disputar su último campeonato antes de retirarse definitivamente. Mientras tanto, espera continuar entrenando y mantenerse saludable hasta los 100 años.

El deportista también destaca la importancia de la fortaleza mental y la determinación para sostener objetivos personales a lo largo del tiempo.

Con 17 títulos nacionales y más de seis décadas vinculadas al fisicoculturismo, Toshisuke Kanazawa busca demostrar que cumplir 90 años no significa necesariamente abandonar aquello que apasiona.

FisicoculturismoHistoria de vidaLongevidadJapón
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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