comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cuencos tibetanos: qué son, para qué sirven y cómo se utilizan para relajarse

Se trata de instrumentos milenarios cuyas vibraciones se incorporan a las prácticas de meditación. Cómo se usan y cuáles son sus posibles efectos en el cuerpo y la mente.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué son los cuencos tibetanos y cómo producen sus sonidos
Qué son los cuencos tibetanos y cómo producen sus sonidos Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los cuencos tibetanos ganaron popularidad entre quienes buscan reducir el ritmo externo de la vida, meditar y encontrar un momento de paz para conectar consigo mismo. A través de sus sonidos prolongados y sus vibraciones, estos instrumentos se usan para sesiones de relajación, meditación, yoga y otras prácticas orientadas al bienestar del cuerpo y la mente.

Aunque suelen asociarse con tradiciones espirituales orientales y con la armonización de la energía, su uso también despierta interés por los posibles efectos que la experiencia sonora puede tener sobre el estado de ánimo

Qué son los cuencos tibetanos y cómo producen sus sonidos
Qué son los cuencos tibetanos y cómo producen sus sonidos Foto: Freepik

Qué son los cuencos tibetanos y cómo producen sus sonidos

Los cuencos tibetanos, también conocidos como cuencos cantores, son instrumentos milenarios con forma de recipiente que producen tonos resonantes que, al golpearlos suavemente con una banqueta o frotar su borde, emiten un relajante sonido.

Los modelos tradicionales suelen estar hechos de aleaciones metálicas, aunque también existen versiones fabricadas con cristal de cuarzo. Según el material, el tamaño y la técnica utilizada, cada cuenco puede generar sonidos de diferentes alturas e intensidades.

Contenido Recomendado

Exhale Festival llega a Vicente López:una jornada al aire libre dedicada al yoga, la respiración y el bienestar

Exhale Festival llega a Vicente López: una jornada al aire libre dedicada al yoga, la respiración y el bienestar

Murió el dolor de espalda:el secreto mejor guardado de yoga para aliviar la salud de la columna

Murió el dolor de espalda: el secreto mejor guardado de yoga para aliviar la salud de la columna

Al vibrar, el instrumento produce un sonido que se prolonga durante unos segundos, por lo que puede usarse como sonido ambiente o un punto de atención durante las sesiones de meditación o como parte de una experiencia sonora en la que se busca disminuir los estímulos externos y dedicar un momento al descanso.

Qué son los cuencos tibetanos y cómo producen sus sonidos
Qué son los cuencos tibetanos y cómo producen sus sonidos Foto: Freepik

Para qué sirven los cuencos tibetanos

Los cuencos tibetanos se emplean principalmente en prácticas de relajación, meditación y bienestar. Sus sonidos pueden acompañar ejercicios de respiración consciente, clases de yoga y encuentros de mindfulness.

Entre sus usos más frecuentes se encuentran:

Acompañar la meditación: los sonidos funcionan como una referencia para concentrar la atención en el momento presente.

  • Favorecer la relajación: escuchar tonos sostenidos en un ambiente tranquilo puede ayudar a crear una sensación de calma.
  • Reducir las distracciones: la experiencia invita a hacer una pausa de las actividades cotidianas y prestar atención a los estímulos sonoros.
  • Complementar los ejercicios de respiración: algunas personas los utilizan para acompañar respiraciones lentas y conscientes.
  • Participar en baños de sonido: se combinan con otros instrumentos, como gongs y campanas, para crear una experiencia auditiva inmersiva.

En determinadas tradiciones, también se les atribuye la capacidad de armonizar los chakras y equilibrar la energía. Estas interpretaciones pertenecen al ámbito espiritual y no constituyen efectos médicos demostrados.

Qué beneficios tienen los sonidos de los cuencos tibetanos

El principal interés de los cuencos tibetanos está relacionado con la posibilidad de generar un entorno propicio para la relajación gracias a su vibración. De hecho, los grandes maestros del yoga indican que dedicar tiempo a escuchar sonidos suaves, reducir las interrupciones y concentrarse en la respiración puede ayudar a algunas personas a desconectarse temporalmente de las preocupaciones diarias.

Algunas investigaciones preliminares sobre los baños de sonido y las intervenciones con cuencos cantores encontraron cambios favorables en medidas de ansiedad, tensión y estado de ánimo. Sin embargo, los estudios disponibles presentan limitaciones y todavía no permiten establecer con certeza la eficacia de esta práctica ni sus efectos a largo plazo.

Cuencos tibetanos
Cuencos tibetanos Foto: Freepik

Cómo se utilizan los cuencos tibetanos para relajarse

Las sesiones suelen realizarse en un espacio tranquilo, con iluminación tenue y una posición cómoda. Allí, una persona guía la actividad y golpea o frota los cuencos para producir sonidos que se mantienen durante distintos intervalos.

Quienes participan pueden cerrar los ojos, respirar con naturalidad y concentrarse en los cambios de tono y las vibraciones. En los baños de sonido, el facilitador puede combinar varios instrumentos para crear una secuencia de sonidos envolventes.

También es posible incorporar un cuenco a una práctica individual de meditación. En ese caso, se recomienda utilizarlo a un volumen moderado y prestar atención a la respiración y a la experiencia de escucha, sin buscar resultados específicos.

No es necesario tener experiencia previa para participar. La respuesta varía según cada persona: algunas encuentran la experiencia relajante, mientras que otras simplemente la disfrutan como una forma de descanso.

YogaMúsicaMeditación
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Malvinas Argentinas reunió a más de 700 atletas de 22 provincias en los primeros Juegos Argentinos Urbanos

Milei inauguró una iglesia evangélica en Neuquén y dejó un mensaje para las elecciones 2027:“Queremos que puedan elegir en paz”

Sergio Uñac acelera su proyecto presidencial para 2027 y lanzó una propuesta federal:“Milei es una transición, no el destino de la Argentina”

Pablo Descalzo recorrió una obra clave en Ituzaingó:cómo será la nueva unidad de atención médica

Economía

Cuenta DNI:todos los descuentos de hoy, domingo 1 de noviembre, y las promociones para ahorrar durante el mes

Cuenta DNI. Foto: NA.

Desde este domingo suben los boletos de colectivos y subtes:cuáles serán las nuevas tarifas

Empleados de comercio:con aumento confirmado, cuánto cobrarán en noviembre 2026 y todas las escalas salariales por categoría

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre 2026 con el aumento

Internacionales

Escándalo en Florida:281 detenidos en un operativo policial, entre ellos 13 empleados de Disney y 4 de Universal Studios

Operativo contra la explotación sexual en Florida: 281 detenidos, entre ellos 13 empleados de Disney y cuatro de Universal Studios

La advertencia del líder supremo de Irán a Estados Unidos e Israel:“Cualquier tipo de amenaza debe ser respondida inmediatamente”

Desde Estados Unidos niegan haber facilitado la salida de Flávio Bolsonaro desde Argentina tras las elecciones presidenciales

Cobró en patacones, emigró a Miami en 2003 y ahora quiere ser alcalde de una ciudad exclusiva:Alberto Zaltzberg, el argentino que busca hacer historia en las midterms de USA