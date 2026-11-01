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Destapar el desagüe con una botella de agua es posible: por qué lo recomiendan los plomeros

Este hack puede convertirse en la clave para solucionar pequeñas obstrucciones en la bacha y el lavamanos sin recurrir a productos químicos. ¿Cómo se utiliza?

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El sencillo truco de la botella con agua para destapar el desagüe: cómo hacerlo
El sencillo truco de la botella con agua para destapar el desagüe: cómo hacerlo Foto: IA
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Cuando el desagüe comienza a taparse, es muy común pensar en que la única solución consiste en usar una sopapa o algún producto de limpieza para destapar la cañería. Pero sin embargo, existe un método mucho más sencillo e igual de potente que se viralizó en internet: utilizar una botella de plástico llena de agua.

La técnica aprovecha la presión que se genera al apretar el envase contra la abertura del desagüe. De esta manera, el agua ingresa con fuerza en la cañería y puede ayudar a mover los residuos que están dificultando el paso. No es una solución para todos los casos, pero puede resultar útil como primera alternativa.

El sencillo truco de la botella con agua para destapar el desagüe: cómo hacerlo Foto: IA

El procedimiento es simple: para que funcione, basta con utilizar una botella de plástico flexible, preferentemente de entre 500 mililitros y 1,5 litros, y llenarla casi por completo con agua. Primero se retira la tapa y se coloca la boca del envase directamente sobre el desagüe. Es importante intentar que quede bien apoyada para evitar que el agua se escape por los costados.

Una vez ubicada, se aprieta la botella con firmeza para impulsar el agua hacia el interior de la tubería. La presión generada puede ayudar a desplazar restos que estén obstruyendo parcialmente el conducto. El movimiento puede repetirse varias veces. Después, conviene abrir la canilla y comprobar si el agua comienza a circular con mayor rapidez.

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Cuándo conviene utilizar este método casero

Este truco puede ser útil cuando el desagüe todavía permite que el agua circule, aunque lentamente. Por ejemplo, puede probarse si la bacha tarda demasiado en vaciarse o si comienza a acumularse un poco de agua en la ducha.

Por otro lado, también puede usarse como una alternativa práctica cuando no tenemos una sopapa a mano y queremos intentar una solución sencilla, antes de recurrir a otra herramienta o a gastar dinero en un producto de limpieza.

Sin embargo, es importante tener en cuenta sus limitaciones. La presión de una botella no suele ser suficiente para eliminar obstrucciones profundas, muy compactas o provocadas por objetos que quedaron atrapados dentro de la cañería.

El sencillo truco de la botella con agua para destapar el desagüe: cómo hacerlo Foto: IA

Cuándo dejar de intentarlo y buscar otra solución

Si después de varios intentos el agua continúa sin bajar, lo mejor es no seguir aplicando presión. También conviene prestar atención a otras señales, como malos olores persistentes, ruidos extraños en las cañerías o agua que vuelve por otro desagüe.

Si el problema afecta a varios desagües de la casa al mismo tiempo, puede tratarse de una obstrucción más profunda. En esos casos, será necesario utilizar una herramienta específica para destapar cañerías o consultar con un profesional.

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