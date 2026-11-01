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El verde y rojo típico de la Navidad pasó de moda: el color que será tendencia este 2026

La decoración navideña se renueva con una paleta más suave y natural, ideal para quienes buscan un ambiente moderno y sereno.

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El verde y rojo típico de la Navidad pasó de moda: el color que será tendencia este 2026
El verde y rojo típico de la Navidad pasó de moda: el color que será tendencia este 2026 Foto: Gemini
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Durante años, el rojo y el verde intenso dominaron la escena de la decoración navideña. Sin embargo, para las fiestas de 2026, una nueva combinación se impuso entre las tendencias: el verde salvia y el blanco. Esta dupla propone una estética más delicada, luminosa y actual, sin perder el espíritu natural de la Navidad.

El verde salvia es un tono apagado, con matices grisáceos, que se diferencia del clásico verde de los árboles tradicionales. Al combinarlo con blanco, permite lograr una decoración equilibrada y sin contrastes fuertes. Esta tendencia acompaña el auge de los ambientes naturales, los colores neutros y los materiales nobles.

Cómo aplicar el verde salvia y el blanco en el árbol de Navidad

Una forma sencilla de sumarse a esta tendencia es elegir esferas en ambos colores y distribuirlas entre las ramas. Alternar adornos blancos brillantes con otros verde salvia mate ayuda a generar profundidad y evita que el árbol luzca monótono.

También se pueden sumar moños de tela, cintas de lino o terciopelo en verde salvia, y pequeñas figuras blancas de cerámica o madera. La clave está en mantener una paleta acotada para que el árbol conserve una imagen armónica y no quede recargado.

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El verde y rojo típico de la Navidad pasó de moda: el color que será tendencia este 2026
El verde y rojo típico de la Navidad pasó de moda: el color que será tendencia este 2026 Foto: Gemini

Las luces y los materiales que mejor acompañan la tendencia

Para completar la decoración, las luces cálidas son la mejor opción: aportan calidez y evitan que el blanco genere una sensación fría. Se recomienda colocarlas desde el interior del árbol hacia las puntas para dar mayor profundidad.

Sumar detalles en madera clara, fibras naturales o vidrio transparente acompaña la paleta sin competir con los colores principales, y acerca la decoración a los estilos nórdico y natural.

Cómo llevar la combinación al resto de la casa

La propuesta no se limita al árbol. En la mesa navideña, se puede repetir la paleta con un mantel blanco, servilletas verde salvia, vajilla clara y un centro de mesa con ramas naturales. También funciona en coronas para la puerta, guirnaldas, almohadones y pequeños adornos para los muebles.

Una de las ventajas de esta combinación es que permite renovar la decoración sin comprar todo de nuevo: se pueden conservar las luces, los adornos blancos y los elementos naturales de otros años, e incorporar algunos detalles verde salvia para darle una nueva identidad al ambiente.

Así, el verde salvia y el blanco proponen una Navidad menos estridente, con una estética luminosa y natural. La clave está en combinar texturas, elegir pocos colores y dejar que cada adorno tenga su lugar.

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