Cómo preparar tu propio espiral casero con un maple de huevo: el truco económico para mantener alejados a los insectos este verano

No tires los maples de huevo, son un tesoro: cómo reutilizarlos para hacer una huerta en casa Foto: Gemini

El maple de huevo es uno de esos objetos cotidianos que casi siempre termina en la basura a pesar de que suele ser de un material súper versátil. Fabricado de cartón prensado, puede aprovecharse fácilmente para organizar objetos, armar germinadores en una huerta o incluso aislar ruidos en proyectos caseros.

Sin embargo, sirve para mucho más: envolviéndolo y dándole forma de espiral, puede llegar a resolver un clásico problema de los meses cálidos: los mosquitos.

No tires los maples de huevo: el truco de reciclaje que consiste en hacer un espiral Foto: Gemini IA

Muchos usuarios de las redes sociales recomiendan hacer un espiral con un maple de huevo para generar una combustión lenta que ayude a mantener alejados a los insectos en espacios abiertos. La premisa parece ser muy simple: aprovechar el humo denso que desprende el cartón al quemarse despacio para desorientar a los mosquitos y evitar que nos piquen si estamos al aire libre.

Y si bien es cierto que no reemplaza a un repelente tradicional ni a las medidas sanitarias habituales, es una alternativa económica de reciclaje casero para probar en el jardín, patio o balcón.

Cómo preparar tu propio espiral casero con un maple de huevo

Si querés poner a prueba este truco de reciclaje económico, podés armarlo en pocos pasos:

Cortá el cartón: Con una tijera, recortá una tira pequeña o una sección individual del maple. Es fundamental que el cartón esté completamente seco.

Aromatizá (opcional): Podés agregar unas gotas de aceite esencial de citronela o lavanda sobre el cartón antes de encenderlo para sumar un aroma agradable.

Buscá una base segura: Apoyá el trozo de cartón sobre un recipiente resistente al calor, como un plato de cerámica, un cenicero metálico o un cuenco de barro.

Encendelo con cuidado: Prendé fuego una punta y, en cuanto aparezca la llama, soplá suavemente para apagarla. La idea es que no haya fuego directo, sino que el cartón quede consumiéndose como brasa y desprendiendo humo.

Importante: Jamás sostengas el cartón con la mano mientras se quema ni lo dejes desatendido.

No tires los maples de huevo: el truco de reciclaje que consiste en hacer un espiral Foto: Gemini IA

Cuáles son las precauciones claves antes de encender el cartón del maple de huevo para ahuyentar los mosquitos

Para disfrutar de este recurso casero sin riesgos, tené en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad:

Uso exclusivo en exteriores: Usalo únicamente en patios, balcones o ambientes con ventilación amplia. Nunca quemes cartón en habitaciones cerradas para evitar la acumulación de humo.

Alejado de combustibles: Colocá el recipiente lejos de cortinas, telas, vegetación seca, papeles u otros materiales inflamables. Evitá ubicarlo en zonas de paso.

Protegé a niños y mascotas: Mantené el recipiente fuera de su alcance en todo momento.

Apagado total: No dejes brasas encendidas sin vigilancia y asegurate de verter un poco de agua o constatar que esté 100% extinto antes de desecharlo.

Si el humo llega a generar molestias respiratorias o incomodidad visual, apagalo de inmediato. Recordá que la prioridad siempre es la seguridad y la correcta ventilación del hogar.