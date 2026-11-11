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Juan Minujín reveló cómo prepara su “alfajor reforzado” con solo 1 cucharada de dulce de leche: “Lo como antes de irme a dormir”

El actor compartió en Terapia Picante una costumbre que mantiene desde hace años. Su versión de la golosina argentina requiere apenas dos ingredientes.

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Juan Minujín
Juan Minujín reveló cómo prepara su “alfajor reforzado”. Foto: Captura/Terapia Picante
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Juan Minujín reveló cómo prepara su particular alfajor reforzado”, preparación que consiste en abrir un alfajor y agregarle una cucharada extra de dulce de leche, una combinación que disfruta especialmente por la noche, antes de acostarse.

El actor argentino lo reveló durante una reciente participación en Terapia Picante, programa de entrevistas conducido por Alan Parodi. Allí, Minujín explicó que su versión tiene una característica particular: transforma un alfajor tradicional en uno con más relleno, sin necesidad de cocinar ni utilizar ingredientes adicionales.

Cómo prepara Juan Minujín su alfajor reforzado con una cucharada de dulce de leche

Para hacer el “alfajor reforzado”, se necesitan solamente dos productos: un alfajor de dulce de leche y una cucharada del mismo ingrediente. El procedimiento consiste en cortar la golosina horizontalmente, incorporar el relleno adicional y volver a unir ambas partes.

“Agarrás un alfajor, lo cortás por la mitad, en la parte justo del dulce de leche. Agarrás dulce de leche que tenés en la heladera y le ponés. Lo volvés a cerrar y te queda como una especie de triple”, explicó el actor durante el ciclo de entrevistas.

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Juan Minujín reveló cómo prepara su “alfajor reforzado”
Juan Minujín reveló cómo prepara su “alfajor reforzado”. Video: Instagram @terapia.picante

La cantidad extra de dulce de leche permite modificar la proporción entre las tapas y el relleno. El resultado es un alfajor más abundante, que conserva su cobertura y estructura original.

Minujín no identificó una marca específica como requisito para reproducir su preparación. Por eso, la combinación puede adaptarse a diferentes variedades de alfajores, según las preferencias de cada persona.

Por qué Juan Minujín come su alfajor reforzado antes de dormir

Durante su participación en Terapia Picante, el actor también hizo referencia al momento del día en el que disfruta esta particular preparación.

“Lo como antes de irme a dormir”, contó Minujín al hablar de su costumbre de agregarle dulce de leche al alfajor. Su preparación se destaca por la sencillez: no requiere horno, microondas ni ningún proceso de cocción, y puede realizarse en pocos pasos.

El amor de Juan Minujín por los “alfajores reforzados”

Aunque la anécdota volvió a aparecer en Terapia Picante, la afición del actor por los alfajores con dulce de leche extra tiene años de historia.

En una entrevista publicada por la revista Viva de Clarín en 2018, Minujín habló sobre su rutina alimentaria y reconoció que, aunque acostumbraba mantener horarios para las comidas, tenía una especial debilidad por los dulces.

Juan Minujín durante una entrevista.
Juan Minujín reveló cómo prepara su “alfajor reforzado”. Foto: Captura/Terapia Picante

En aquella conversación explicó que cortaba los alfajores por la mitad y les agregaba dulce de leche, una combinación que describió como uno de sus gustos favoritos.

El testimonio permite establecer que la preparación ya formaba parte de sus hábitos en 2018, cuando protagonizaba la tira televisiva 100 días para enamorarse.

Ocho años después, el actor volvió a compartir su manera de comer alfajores. La receta sigue teniendo el mismo ingrediente protagonista: una porción adicional de dulce de leche para reforzar el relleno de una de las golosinas más tradicionales de la Argentina.

Juan MinujínAlfajorRecetaDulce de leche
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