Los veterinarios concuerdan: “Si tu gato duerme arriba de tu ropa, no lo hace solamente por comodidad”. Foto: Foto: Gemini

Es común encontrar a un gato durmiendo sobre una remera, un pantalón o una pila de ropa recién lavada, en vez de usar su propia cama. Aunque parece una costumbre curiosa, para los veterinarios este hábito tiene varias explicaciones que van más allá de la comodidad.

Los gatos son animales muy sensibles a los olores y utilizan el olfato para reconocer su entorno y sentirse tranquilos. Por eso, las prendas de sus dueños se convierten en uno de sus lugares favoritos para descansar.

Las razones por las que eligen la ropa

Una de las principales causas es el olor familiar. La ropa conserva el aroma de la persona que la usa y eso puede transmitirle tranquilidad al animal, sobre todo cuando pasa varias horas solo en casa.

Los gatos buscan el olor familiar para descansar. Foto: Foto: Gemini

Además, este comportamiento está vinculado a otros factores:

Busca sentirse seguro: los gatos prefieren lugares donde pueden relajarse sin sentirse expuestos. El olor de su dueño les resulta reconfortante.

Reconoce tu presencia: aunque no estés en casa, una prenda usada funciona como una referencia conocida.

Busca calor: la ropa amontonada ofrece una superficie más cálida y mullida para dormir.

Quiere dejar su propio olor: los gatos tienen glándulas odoríferas y, al acostarse sobre una prenda, depositan su olor y se familiarizan con el espacio.

Qué significa que tu gato elija tu ropa y no su cama

Si el gato tiene una cama cómoda y aun así prefiere dormir sobre tus prendas, no necesariamente rechaza su lugar de descanso.

Los gatos eligen dónde dormir según la temperatura, la textura de la superficie, la tranquilidad del ambiente y los olores que reconocen. Una remera usada puede resultarle más atractiva que una manta nueva porque conserva un aroma familiar.

Esta conducta también está asociada al vínculo con su dueño. Los gatos reconocen a las personas con las que conviven y buscan objetos que tengan su olor para mantenerse cerca de esas referencias familiares.

Cómo aprovechar este hábito para que tu gato esté más cómodo

Si tu gato suele acostarse sobre tu ropa, podés aprovecharlo para ofrecerle un espacio propio donde pueda descansar.

Algunas recomendaciones: