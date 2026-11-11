Barató, Pelotín, Alelush, Azul y Plecá: el doloroso sueño del “globo que se desinflaba” con el que Nahuel Pennisi despidió a sus amigos imaginarios

Plecá fue el primero en marcharse: Pennisi contó que una noche soñó que la vida de su amigo estaba representada por un globo que se pinchaba y comenzaba a desinflarse lentamente. Foto: NA.

El cantante argentino Nahuel Pennisi recordó una de las experiencias más particulares de su infancia: durante siete años, entre los dos y los nueve, sintió que cinco amigos imaginarios lo acompañaban y guiaban. En una entrevista con La Sillita, el músico reveló cómo se llamaban, por qué mantuvo su existencia en secreto ante sus padres y el doloroso sueño que marcó la despedida de uno de ellos.

Cómo se llamaban los cinco amigos imaginarios de Nahuel Pennisi

Barató, Pelotín, Alelush, Azul y Plecá. Esos eran los nombres de los cinco compañeros que Pennisi aseguró haber tenido durante su niñez. Según explicó, nunca eligió cómo llamarlos: los nombres aparecieron espontáneamente, sin que nadie se los sugiriera.

Al principio los identificaba como duendes, aunque después comenzó a considerarlos figuras espirituales. “Eran cinco guías”, expresó, al recordar que aquellas presencias le transmitían tranquilidad y seguridad.

En otra entrevista, realizada en PH: Podemos Hablar en 2022, Pennisi contó que todo comenzó cuando tenía dos años. Soñó con una carretilla de albañil de cuya rueda surgió un personaje llamado Barató, que se presentó como su amigo. Con el tiempo, según su relato, aparecieron los otros cuatro.

El músico también recordó que, mientras sus padres ensayaban en casas de amigos, solía explorar los lugares por su cuenta e incluso trepar árboles. Sentía que, más allá de su ceguera, aquellos compañeros lo orientaban y le indicaban por dónde avanzar.

El pacto de silencio que mantuvo durante siete años sin que sus padres lo supieran

Uno de los detalles más llamativos de su historia fue el secreto que mantuvo. Pennisi explicó que sus padres desconocían la existencia de sus amigos imaginarios porque él sentía que le habían pedido que no hablara de ellos.

Barató, Pelotín, Alelush, Azul y Plecá: esos eran los nombres de los cinco compañeros que Pennisi aseguró haber tenido durante su niñez. Foto: NA.

“Era como un pacto de silencio entre nosotros”, recordó durante la conversación. Según relató, aquellas presencias le habían advertido que, si contaba algo sobre ellas, desaparecerían de su vida.

El cantante mantuvo ese secreto hasta que comenzó a experimentar las despedidas. La primera llegó de manera inesperada, a través de un sueño que todavía recuerda con tristeza.

El sueño que lo hizo llorar y por qué todavía extraña a sus amigos imaginarios