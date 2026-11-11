Cómo cocinar en una olla con la hornalla apagada y ahorrar el gas: el truco infalible que pocos conocen

el truco para cocinar en una olla sin fuego

Cocinar sin tener la hornalla encendida durante todo el proceso es posible, ya que existe un truco que aprovecha el calor de la olla de los alimentos para continuar la cocción aunque no esté arriba del fuego. Este método se llama “olla bruja”, y permite completar distintas preparaciones sin consumir gas ni electricidad durante buena parte de la cocción.

Esta alternativa es especialmente útil para quienes buscan reducir los gastos domésticos y aprovechar mucho mejor la energía y las propiedades de la olla. La explicación tiene un sustento científico, ya que el doctor en Física y especialista en eficiencia energética, Salvador Gil, explicó que esta técnica puede generar ahorros de entre el 40% y el 80%, dependiendo de la preparación.

La olla bruja permite aprovechar el calor acumulado para terminar de cocinar con la hornalla apagada. Foto: Pinterest

Cómo funciona la olla bruja para cocinar sin gas

La olla bruja, también conocida como olla térmica, funciona como una especie de termo para los alimentos que se están cocinando dentro. Su objetivo, es conservar durante varias horas el calor dentro de una misma preparación que previamente ya alcanzó su punto de hervor.

El procedimiento consiste en cocinar los ingredientes durante algunos minutos en una olla convencional y, una vez que el contenido está hirviendo, apagar la hornalla y aprovechar todas sus propiedades de aislamiento de temperatura.

Una vez que llega al punto máximo de calor, la olla debe permanecer bien cerrada para que el interior permanezca a temperaturas elevadas y, de esta forma, los alimentos continúen cocinandose.

Esta técnica puede utilizarse para preparar arroz, fideos, verduras hervidas, sopas, guisos, locro y hasta mermeladas caseras. Sin embargo, funciona especialmente con preparaciones que tienen una base húmeda.

Cómo aprovechar el calor residual de una olla para cocinar y gastar menos gas. Foto: Essen

Cuánto gas se puede ahorrar y cómo hacer una olla bruja casera

Uno de los principales beneficios de este método es la reducción del consumo energético. De acuerdo con experimentos realizados por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el ahorro puede ubicarse entre el 40% y el 80%, según el tipo de alimento y el tiempo de cocción.

Por ejemplo, las pruebas registraron un ahorro del 70% para una sopa de verduras, del 72% para un arroz con leche y del 80% para una mermelada casera de naranjas. La diferencia está en que el gasto de energía se concentra en la primera etapa, cuando se necesita llevar la preparación hasta el hervor. Después, el calor retenido permite completar la cocción sin consumir más gas o electricidad.

Pero además del ahorro económico, este truco con la olla permite que los alimentos se preparen a temperaturas más suaves y estables, reduciendo así la evaporación, por lo que algunas recetas pueden necesitar menos agua. La clave de este truco, es aprovechar el calor residual que tiene la olla para convertirse en una alternativa práctica para reducir el consumo energético en el hogar.