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Con un maple de huevos y un poco de creatividad: cómo hacer una estrella de Navidad brillante para decorar el arbolito

Reutilizar los cartones puede ayudar a crear un adorno artesanal, económico y original. Con pocos materiales y apto para chicos. ¿Cuál es el paso a paso?

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Cómo hacer una estrella de Navidad con un maple de huevos: el adorno artesanal que sorprende
Cómo hacer una estrella de Navidad con un maple de huevos: el adorno artesanal que sorprende Foto: Pinterest
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Decorar el árbol de Navidad es uno de los eventos tradicionales más esperados de las fiestas. Se trata de un momento donde toda la familia se reúne para inundar la casa de espíritu navideño y celebrar el fin de año. Y aunque es cierto que cada tanto hay que renovar los adornos, no hace falta gastar tanto dinero. Con algunos materiales que habitualmente tenemos en casa, se pueden realizar elementos decorativos originales y fáciles de personalizar.

Entre las propuestas de reciclaje creativo se destaca una estrella navideña realizada con un maple de huevos. Esta alternativa permite aprovechar el cartón, darle una segunda vida y crear un adorno brillante para colocar en el arbolito o en distintos rincones del hogar. ¿Lo mejor? Puede hacerse con los más chiquitos del hogar, ya que no requiere de elementos peligrosos.

Cómo hacer una estrella de Navidad con un maple de huevos: el adorno artesanal que sorprende
Cómo hacer una estrella de Navidad con un maple de huevos: el adorno artesanal que sorprende Foto: Pinterest

Qué materiales se necesitan para hacer una estrella de Navidad con cartón de huevo

Para realizar esta manualidad se necesita un maple de huevos de cartón, tijera, pegamento, pintura del color elegido y brillantina o algún elemento decorativo para conseguir el acabado luminoso.

También se puede utilizar un pincel y una cinta o hilo para colocar la estrella en el árbol de Navidad. La ventaja de esta propuesta es que permite aprovechar materiales económicos y adaptar los colores y detalles al estilo de decoración elegido. Los tonos dorados y plateados son opciones clásicas para conseguir un efecto festivo.

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Cómo hacer una estrella de Navidad con un maple de huevos: el adorno artesanal que sorprende
Cómo hacer una estrella de Navidad con un maple de huevos: el adorno artesanal que sorprende Foto: Pinterest

Paso a paso: cómo crear una estrella navideña brillante para el árbol

El primer paso consiste en recortar las partes sobresalientes del maple de huevos, que servirán como piezas para construir la estrella. Es importante trabajar con cuidado para conseguir bordes prolijos y evitar que el cartón se rompa.

Después, se deben acomodar las piezas hasta conseguir una composición con forma de estrella y unirlas con pegamento. Una vez que la estructura esté firme, hay que dejarla secar antes de continuar con la decoración.

El siguiente paso es pintar toda la superficie con el color elegido. Cuando la pintura todavía permita trabajar sobre ella o una vez seca, se puede incorporar brillantina para conseguir un acabado luminoso.

Por último, hay que dejar secar completamente el adorno y colocar una cinta o hilo en la parte superior para poder colgarlo en el árbol de Navidad.

Cómo hacer una estrella de Navidad con un maple de huevos: el adorno artesanal que sorprende
Cómo hacer una estrella de Navidad con un maple de huevos: el adorno artesanal que sorprende Foto: Pinterest

Cómo decorar y darle brillo a la estrella para el arbolito

El acabado final permite personalizar la estrella según los colores del resto de los adornos. La pintura dorada, plateada o blanca puede combinarse con brillantina para conseguir una apariencia más llamativa.

También es posible sumar pequeños detalles decorativos, como moños o cintas, siempre procurando que no sean demasiado pesados para la estructura de cartón. De esta manera, un material cotidiano puede convertirse en un adorno navideño artesanal, ideal para renovar el arbolito sin necesidad de comprar decoraciones nuevas.

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